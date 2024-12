[arte] 신지혜의 영화와 영감



전세계 영화제 77개 부문 수상

세계적 찬사를 받은 퀴어 영화 <캐롤>



친숙하고 편안함을 주는 사진가

'사울 레이터(Saul Leiter)'

영화 '캐롤' 스틸컷 / 사진출처. 네이버영화

영화 '캐롤' 스틸컷 / 사진출처. 네이버영화

영화 '캐롤' 스틸컷 / 사진출처. 네이버영화

사울 레이터(Saul Leiter) (1923–2013) / 사진. © Saul Leiter Foundation

[좌] <캐노피(Canopy)>, 1958. [우] <빨간 우산(Red Umbrella)>, 1955. / 사진. © Saul Leiter Foundation

[좌] <발자국(Footprints)>, 1950. [우] <집배원(Postmen)>, 1952. / 사진. © Saul Leiter Foundation

영화 '캐롤' 스틸컷 / 사진출처. 네이버영화

[좌] <밀짚모자 쓴 남자(Man in Straw Hat)>, 1955. [우] <이발 (Haircut)>, 1956. / 사진. © Saul Leiter Foundation

영화 '캐롤' 스틸컷 / 사진출처. 네이버영화

see the pyramids along the nile

watch the sunrise on the tropic isle

just remember darling all the wile

you belong to me



나일강에 있는 피라미드를 볼 때

열대의 섬에서 해 뜨는 것을 볼 때

항상 기억해줘요.

당신은 내게 속해있다는 것을.



see the market place in old Algiers

send me photographs and souvenirs

just remember dear you dream appears

you belong to me



오래된 알제리의 시장에 가면

내게 사진과 기념품을 보내주세요.

꿈을 꿀 때 기억해줘요.

당신은 나의 사람이라는 것을.

사울 레이터(Saul Leiter)의 <발자국(Footprints)>, 1950 / 사진. © Saul Leiter Foundation