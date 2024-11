/사진=더핑크퐁 컴퍼니

넷플릭스로 공개된 국산 애니메이션 '핑크퐁 공룡유치원'이 9개국 키즈 부분 1위를 차지했다.12일 더핑크퐁컴퍼니에 따르면 지난 4일 공개한 '핑크퐁 공룡유치원(Pinkfong Little Dino School)'은 미국, 영국, 캐나다, 호주, 홍콩, 싱가포르 등 9개국에서 1위에 올랐다. 또 12개국 넷플릭스 Top 10에 이름을 올렸다.‘핑크퐁 공룡유치원‘은 쥬라기와 백악기 시대를 3D 애니메이션으로 생동감 넘치게 구현한 영상미에, 티라노사우루스, 브라키오사우루스 등 다양한 꼬마 공룡들의 이야기를 담았다.유튜브에서 짧은 단편으로 선공개된 ‘핑크퐁 공룡유치원’ 시리즈 또한 2024년 11월 기준 유튜브 누적 조회수 1억 6000만 뷰를 달성했다.이와 함께 동시 공개된 ‘핑크퐁 원더스타 특별편: 호기와 도둑자동차(Pinkfong & Hogi Mini-Movie: The Tricky Three Cars)’ 역시 한국·싱가포르·영국·아일랜드·미국 5위권에 올랐다.한편, 더핑크퐁컴퍼니는 다채로운 IP를 기반으로 글로벌 OTT 시장에서의 파급력을 확장해나가고 있다.앞서 ‘핑크퐁 시네마 콘서트: 우주대탐험’은 전 세계 18개국 넷플릭스 Top 10, ‘베베핀’ 시리즈는 전 세계 11개국 넷플릭스 1위 및 25개국 Top 10에 등극하며 국내 애니메이션으로서 유일무이한 기록을 세운 바 있다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com