에스디바이오센서, 아프리카진단검사의학회 ‘ASLM’ 참가

에스디바이오센서는 아프리카진단검사의학회 'African Society for Laboratory Medicine 2023(ASLM)’에 참가했다고 14일 밝혔다.올해로 6회를 맞이한 ASLM은 지난 12일부터 15일까지 총 4일간 남아프리카공화국 케이프타운 인터내셔널 컨벤션 센터에서 열린다. ASLM은 격년에 한 번씩 개최되며, 올해는 ‘21세기를 위한 연구 시스템 및 진단 서비스의 형성: 변화를 수용하다(Shaping laboratory systems and diagnostics services for the 21st century: embracing the change)’를 주제로 진행된다.에스디바이오센서는 아프리카 지역에서 발병률이 높은 인체면역결핍바이러스(HIV), 매독, 결핵 제품을 중심으로 전시를 선보였다. 15분 이내에 HIV와 매독 감염 여부를 동시에 확인할 수 있는 신속면연진단제품 ‘STANDARD Q HIV/Syphilis Combo Test’와 결핵·비결핵 구분 및 다제내성 결핵 감염 여부를 빠르고 정확하게 진단할 수 있는 신속분자진단제품 ‘STANDARD M10 MTB/NTM’, ‘STANDARD M10 MDR-TB’도 소개했다. 회사는 부스를 심포지엄과 제품 전시 공간으로 나눠 구성했다. 심포지엄 공간에서는 외부 연자를 섭외해 잠복성, 활동성, 다제내성 결핵 모두 진단 가능한 결핵 토탈 솔루션을 제시하는 세미나를 이틀 동안 진행했다.에스디바이오센서 관계자는 “ASLM에 참가해 글로벌 시장 내 커진 회사의 인지도와 높은 관심을 재확인할 수 있었다”며 “에스디바이오센서는 HIV 및 결핵 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로서 앞으로도 뛰어난 제품력을 바탕으로 아프리카 및 국제 보건에 기여하겠다”고 했다.김예나 기자 yena@hankyung.com