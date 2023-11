그룹 드림캐쳐(DREAMCATCHER)가 22일 오후 서울 화양동 건국대학교 새천년관대공연장에서 열린 아홉 번째 미니앨범 ‘VillainS(빌런스)’ 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다.타이틀곡 ‘OOTD(오오티디)’는 오늘의 패션을 뜻하는 ‘Outfit Of The Day(아웃핏 오브 더 데이)’의 약자로, 자신감을 넘어 나르시시즘에 다다른 모습을 표현했다.이번 앨범에는 타이틀곡 ‘OOTD(오오티디)' 외에 ‘Intro : This My Fashion(인트로 : 디스 마이 패션)’을 비롯해 ‘Rising(라이징)’, ‘Shatter(쉐터)’, ‘We Are Young(위 아 영)’ 등 다채로운 음악이 수록됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com