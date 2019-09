아벤느, 3-STEP 스킨케어 제안하는 '진수 캠페인' 진행

아벤느가 촉촉하고 건강한 피부를 위한 올바른 스킨케어 루틴을 제시하는 '진수 캠페인'을 진행한다.아벤느는 이 캠페인을 통해 자사의 제품을 활용한 효과적인 피부 보습법을 제안한다. 이는 '선 진정 후 수분 케어'로 이어지는 3-STEP 스킨케어, 일명 '진수 케어'다.우선 오 떼르말 미스트로 자극받은 피부를 진정시킨 후, 이드랑스 딥 모이스트 로션을 더해 피부를 수분으로 감싸고, 이드랑스 에센스-인-로션으로 수분을 차곡차곡 충전하는 순이다.아벤느의 오 떼르말 미스트는 100% 천연 온천수 성분의 진정 회복 미스트로, 피부 진정 및 자극 완화에 도움을 주는 제품이다. 이드랑스 딥 모이스트 로션과 이드랑스 에센스-인-로션으로 구성된 'NEW 이드랑스 2종'은 아벤느의 독자기술인 '코히덤™(Cohederm™)'이 적용돼 피부 속 수분은 채우고 보습으로 겉을 감싸 피부를 촉촉하게 유지한다.아벤느는 '진수 캠페인'과 연계한 다양한 온·오프라인 이벤트를 진행하여 보다 많은 소비자들이 건강한 피부 보습 방법을 알아갈 수 있도록 할 계획이다.먼저, 오는 9월 7일에는 코엑스 파르나스몰에서 뷰티 클래스 '가을 스킨케어의 진수 with 아벤느'를 개최한다. 뷰티 클래스에서는 아벤느 '진수 캠페인'과 3-STEP '진수 케어' 루틴에 대해 소개하고, 아벤느 제품을 직접 시연해 볼 수 있는 기회가 제공된다. 뿐만 아니라 환절기 건강한 피부 관리를 위한 조애경 WE클리닉 원장의 특별 강연도 마련돼 있다.브랜드 공식 SNS 계정을 비롯해 온·오프라인 채널을 통해 진수 캠페인 샘플링 이벤트도 진행한다. 체험 완료 고객에게는 NEW 이드랑스 2종 샘플 키트(각 25ml)를 무료로 증정할 예정이다.아벤느 마케팅 담당자는 "진정에서 수분으로 이어지는 이번 '진수 캠페인'의 3-STEP 진수 케어를 통해 수분 가득 촉촉한 피부를 경험해 보실 수 있을 것"이라며 "앞으로도 소비자들이 자사의 우수한 제품력과 전문적인 스킨케어 루틴을 직접 체험할 수 있도록 다양한 접점 마련에 힘쓸 예정"이라고 밝혔다.김경림 키즈맘 기자 limkim@kizmom.com