송가인, 공연 성황리 종료

안방 1열서 즐기는 공연

7일 '컬투쇼' 출연 기대↑

가수 송가인 / 사진 = 포켓돌스튜디오 제공

가수 송가인이 6일 네이버 'NOW FEST 2020'에 출연해 공연을 성황리에 마쳤다.6일 송가인은 'NOW FEST 2020' 뮤직 페스티벌에서 특급 라이브와 화려한 무대매너로 팬들의 기대감을 한껏 증폭시켰다.송가인은 코로나19 바이러스로 인해 그동안 무대를 보지 못했던 팬들에게 오랜만에 무대를 보여드릴 수 있어 행복하다며 기쁜 소감도 밝혔다.이에 안방 1열에서 즐길 수 있는 점이 시선을 끌며 많은 시청자들과 함께 성황리 속에 공연이 마무리됐다.이번 'NOW FEST 2020'은 릴레이 형식으로 진행되는 뮤직 페스티벌로, 코로나19 바이러스로 힘들어하는 국민들에게 코로나19 바이러스를 잘 이겨 낼 수 있도록 응원과 뜻깊은 기부를 하는 취지를 담고 있다.또한 송가인은 오랜만에 무대를 선보이는 만큼 특별한 무대를 준비해 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 했으며 실시간 댓글 소통을 통해 뜻깊은 시간을 보냈다.송가인은 7일 '컬투쇼'에 출연 예정이며 명품 입담을 예고해 행보에 귀추가 주목된다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr