'뮤직뱅크' 갓세븐 / 사진 = KBS 영상 캡처

'뮤직뱅크' 갓세븐이 1위 트로피를 거머쥐었다.1일 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서는 5월 첫째주 1위 후보로 갓세븐의 'NOT BY THE MOON'과 에이핑크의 '덤더럼'이 올랐다.1위는 갓세븐이었다. 갓세븐 멤버들은 1위가 호명되자 기뻐하며 활짝 미소를 지었다.멤버 유겸은 "일단 이렇게 상을 받을 수 있어서 진심으로 행복하다. 그리고 아가새(팬클럽) 분들에게 감사하다. 멤버들, 아가새 분들이 이번에 별로 못 만났는데 다음에는 다같이 봐서 많은 추억 남겼으면 좋겠다. 사랑한다"라고 팬들에게 인사했다.한편, 이날 '뮤직뱅크'에는 (여자)아이들, CRAVITY, GOT7, H&D, MCND, NCT DREAM, Surple, TOO, 공원소녀, 솔라, 시그니처, 에이프릴, 오마이걸, 임팩트, 진민호, 칸토 등이 출연해 무대를 선보였다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr