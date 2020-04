비(정지훈)./ 사진=정지훈 틱톡

가수 겸 배우 비(정지훈)가 클래스가 다른 춤 실력으로 전세계 팬들을 사로잡았다.지난 21일 비는 자신의 틱톡(TikTok) 계정을 통해 챌린지 영상을 공유했다. 편안한 차림으로 카메라 앞에 선 비는 15초간의 짧은 영상에서도 '역시'라는 단어를 떠올리게 하는 실력으로 시선을 강탈했다.무대 위 비의 모습을 그리워하던 팬들은 그의 댄스 영상에 반가움을 표하며 뜨거운 반응을 보였다. 특히 각국의 팬들이 남긴 다양한 언어의 코멘트는 비의 존재감을 다시 한번 입증시키며 눈길을 끌었다.비는 최근 네이버TV 채널 'Rain(정지훈)'을 오픈하고 공식 콘텐츠 'LET IT 비'의 첫 번째 영상을 공개했다. 홈 트레이닝을 주제로 한 이 영상에서 비는, 집에서도 충분한 운동 효과를 기대할 수 있는 운동법을 소개했다. 비의 10kg 감량을 도운 것으로 알려진 영상 속 운동법은, 자기관리의 대명사임을 증명하며 완벽 몸매와 함께 화제를 모았다.비의 공식 영상 콘텐츠 'LET IT 비'는 네이버TV V LIVE의 Rain(정지훈) 채널과 써브라임 아티스트 에이전시의 공식 유튜브 채널 OOTV(오오티비)를 통해 공개된다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr