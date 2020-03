그룹 ITZY의 유닛 티저 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY의 유닛 티저 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 새 앨범 '있지 미(IT'z ME)'의 유닛 티저를 최초 공개하고 '꿀조합' 케미를 선사했다.ITZY는 4일 공식 SNS 채널에 '있지 미'의 유닛 티저 4장을 게재하고 컴백 기대감을 고조시켰다.다섯 멤버는 두 가지 콘셉트로 제작한 이번 티징 콘텐츠에서 이채로운 매력을 발산하며 극강의 케미를 보여줬다.콜라주 기법으로 만든 티저 속 리아, 류진은 도도하고 신비로운 분위기를 뽐내며 시선을 붙잡았다. 예지, 채령, 유나는 하이틴 영화의 주인공을 연상시키는 독보적인 미모를 자랑했다.예지와 류진은 네모난 틀을 깨고 나온 듯한 사진을 통해 틴크러시의 정석을 선보였고 리아와 유나, 채령은 부드러운 카리스마를 뿜어냈다.ITZY는 어떤 조합이든 폭발적인 시너지를 선보이는 비주얼 조화로 또 한 번 화제를 모으고 있다.ITZY의 신곡 '워너비(WANNABE)'는 타인의 기준에 얽매이지 않고 나만의 색깔을 보여주겠다는 'one & only ME' 메시지를 담았다.데뷔곡 '달라달라'를 만든 유명 작곡팀 별들의전쟁과 의기투합해 완성한 곡으로 EDM, 하우스, 힙합 등 여러 장르의 장점을 한 곡에 담은 퓨전 그루브(Fusion Groove) 트랙이다.ITZY는 대중의 눈과 귀를 모두 사로잡을 이번 활동을 통해 '3연속 히트'를 정조준하고 '대세 걸그룹'의 입지를 확고히 할 전망이다.ITZY가 되고 싶은 '나(ME)'를 표현한 새 앨범 '있지 미' 전곡 음원은 오는 9일 오후 6시 각 음원사이트에서 만나볼 수 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr