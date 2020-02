방탄소년단, 美 '제임스 코든쇼' 코너 '카풀 카라오케'서 맹활약…거침없는 글로벌 행보

방탄소년단, 美 '제임스 코든쇼' 코너 '카풀 카라오케' 출연

정규 4집 타이틀곡 'ON' 라이브

그룹 방탄소년단이 미국 CBS 토크쇼 '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든'(The Late Late Show with James Corden, 이하 '제임스 코든쇼')의 인기 코너 '카풀 카라오케(Carpool Karaoke)'에서 눈부신 활약을 펼쳤다.방탄소년단은 26일(현지시간) '제임스 코든쇼'의 '카풀 카라오케'에 출연했다.'카풀 카라오케'는 세계적인 스타들이 제임스 코든과 차에 탑승해 대화를 나누며 노래를 부르는 인기 코너이다. 본 방송에 앞서 '제임스 코든쇼'의 제작진은 공식 SNS 채널을 통해 예고 영상을 올리며 "백만 건이 넘는 방탄소년단의 출연 요청 트윗을 받았다"고 설명했다.이날 방송에서 멤버들은 영어를 배우게 된 계기, 각자의 별명, 멤버들 사이의 관계 등 다양한 주제의 토크를 진행하고 제임스 코든과 가벼운 농담을 주고받으며 시종일관 화기애애한 분위기를 이어갔다.또한 2017년 발표된 'MIC Drop (Steve Aoki Remix)', 최근 발매한 네 번째 정규음반 '맵 오브 더 솔 : 세븐(MAP OF THE SOUL : 7)'의 타이틀곡 'ON', 지난 1월 발표된 선공개 곡 'Black Swan' 등을 방송 중간중간에 부르며 뛰어난 라이브 실력을 뽐냈다.이후에는 댄스 스튜디오로 장소를 옮겨 제임스 코든 외 여러 명의 댄스 수강생들과 함께 춤을 추고 'ON'의 안무를 가르쳐주는 등 방탄소년단 특유의 밝은 에너지로 분위기를 띄웠다.지난 1월 '제임스 코든쇼'에서 선공개 곡 'Black Swan'의 무대를 최초로 공개한 방탄소년단은 지난 21일 새 음반 발매 후 NBC '투데이 쇼(TODAY SHOW)', MTV ' FRESH OUT', NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)', 이번 '카풀 카라오케'까지 연달아 출연하며 거침없는 글로벌 행보를 이어가고 있다.방탄소년단의 'MAP OF THE SOUL : 7'은 발매 첫날 판매량 265만 장을 기록했고, 전 세계 91개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 음반'에서 정상을 찍었다. 타이틀곡 'ON'은 83개 국가 및 지역 ‘톱 송’ 차트 1위에 오르는 등 역대급 신기록을 써 내려가고 있다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr