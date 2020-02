CHAI(이수정), 'Gimme That' 티저 공개…미스터리 매력

가수 CHAI(차이, 이수정)가 새로운 싱글 '김미 댓(Gimme That)'의 뮤직비디오 예고편을 26일 공개했다.영상은 미스터리한 분위기가 돋보이며, 긴박하게 계단을 오르는 의문의 추격자와 이들을 따돌리는 CHAI의 모습이 담겼다. 매혹적이면서도 무게감 있는 사운드가 미스터리한 공간감은 물론 비밀스러운 CHAI에 대한 팬들의 궁금증으로 이어졌다.'Gimme That'은 오는 28일 오후 6시 정식 발매될 예정이다. 앞서 공개한 트랙리스트에 따르면 CHAI의 새로운 싱글에는 동명의 타이틀곡 'Gimme That'을 비롯해 '보이프렌드(Boyfriend)'까지 두 곡이 실린다.CHAI는 전곡의 작사·작곡을 맡았으며, 가수 겸 작곡가 콜드가 프로듀서로 힘을 보탰다. 여기에 싱어송라이터 쎄이(SAAY), 래퍼 카키(Khakii) 등도 피처링으로 지원사격했다.CHAI의 소속사 안테나는 "CHAI와 콜드가 새 싱글의 세세한 사운드부터 트랙 전반의 포괄적인 이미지를 처음부터 함께 그려 매력과 개성이 살아 숨 쉬는 팝 R&B 트랙을 완성했다"며 "지난해 데뷔 싱글 '기브 앤 테이크(Give and Take)' 이후 더욱 농밀한 CHAI의 음색과 진한 감성을 담은 것은 물론, 자작곡으로 채워 자신의 오리지널리티를 강화했다"고 설명했다.CHAI는 2016년 SBS 'K팝스타' 시즌5의 역대 최초 만점을 기록하며 우승한 싱어송라이터다. 지난해 6월 싱글 'Give and Take'로 가요계에 정식 데뷔해 실력을 인정받았다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr