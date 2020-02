그룹 방탄소년단. /사진제공=빅히트엔터테인먼트

[텐아시아=노규민 기자]그룹 방탄소년단의 컴백 기자간담회가 코로나19 확산을 예방하기 위해 온라인 생중계로 대체된다.23일 방탄소년단 소속사 빅히트 엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 "신종 코로나 바이러스(코로나19) 확산을 예방하기 위해 다수가 밀집하는 행사를 자제하라는 정부 방침에 적극 협조하고, 언론 및 미디어 관계자, 팬 여러분의 안전과 건강을 고려해 이번 기자간담회를 현장 참석자 없이 유튜브 온라인 생중계로 진행한다"고 밝혔다.이어 "방탄소년단의 기자간담회를 기대하셨던 많은 미디어 관계자분들께 거듭 양해 말씀드린다"고 덧붙였다.방탄소년단은 오는 24일 국내 취재단, 외신기자들과 함께 정규4집 앨범 컴백에 대해 이야기할 예정이었으나, 코로나19의 확산으로 인해 진행 방식을 바꿨다.앞서 방탄소년단은 지난 21일 오후 6시 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'과 함께 'ON'의 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS for Lead Single)을 공개하며 컴백을 알렸다.