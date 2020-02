그룹 방탄소년단. /사진제공=빅히트엔터테인먼트

‘투데이 쇼’에 출연한 방탄소년단. /사진제공=빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단의 ‘봄날’ 뮤직비디오가 3억 뷰를 돌파했다. /사진제공=빅히트엔터테인먼트

[텐아시아=김지원 기자]방탄소년단(BTS)을 넘어설 그룹은 방탄소년단뿐인 듯하다. 방탄소년단은 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’ 발매와 동시에 또 다시 신기록을 세워나가고 있다.22일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 지난 21일 발매한 방탄소년단의 ‘맵 오브 더 솔 : 7’은 발매 첫 날 265만 3050장을 팔아 일간 차트 1위에 올랐다. 이는 방탄소년단 역대 앨범 가운데 단시간 최다 판매량이다. 앞서 ‘맵 오브 더 솔 : 7’은 음반 선주문 총 410만 장(21일 기준)으로 방탄소년단 역대 앨범의 최다 선주문량을 기록한 바 있다.‘맵 오브 더 솔 : 7’은 22일(오전 10시 기준) 공개 직후 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아, 인도, 싱가포르, 일본, 브라질, 싱가포르, 사우디아라비아, 인도 등 전 세계 91개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지했다. 이는 방탄소년단 역대 최고 기록이다.타이틀곡 ‘ON’ 역시 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아, 일본, 이집트 등 전 세계 83개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 1위를 기록했다. 미국과 영국의 ‘톱 앨범’ 1위는 물론, ‘톱 송’ 차트에서도 타이틀곡 ‘ON’을 비롯해 ‘Filter’ ‘Louder than bombs’ ‘We are Bulletproof : the Eternal’ ‘친구’ ‘시차’ 등의 수록곡들이 1위부터 10위까지 차트 줄세우기를 했다. ‘맵 오브 더 솔 : 7’은 중국 왕이뮤직에서 공개 6시간 만에 디지털 앨범 판매량 33만 장을 돌파하며 일간 차트와 주간 차트 정상에 모두 이름을 올렸다.멜론, FLO, 지니, 벅스, 소리바다 등 국내 5개 주요 음원사이트에서도 ‘ON’은 실시간 차트에서 모두 1위를 차지했다. 이외에도 ‘Filter’ ‘시차’ ‘00:00 (Zero O’Clock)’ ‘친구’ ‘욱 (UGH!)’ ‘Louder than bombs’ ‘Interlude : Shadow’ ‘Moon’ ‘Respect’ ‘We are Bulletproof : the Eternal’ ‘Black Swan’ ‘Outro : Ego’ 등 수록곡도 2위부터 14위까지 모든 순위를 휩쓸었다.방탄소년단은 앨범 발매 당일 미국 유명 방송에 연달아 출연하며 전 세계 아미와 함께 뉴욕을 ‘점령’했다. 방탄소년단은 이날 뉴욕 록펠러 플라자에서 생방송으로 진행된 미국 NBC 모닝쇼 ‘투데이 쇼’와 타임 스퀘어에서 팬들과 만나는 MTV 음악 프로그램 ‘MTV FRESH OUT’에 출연했다. 방탄소년단이 ‘투데이 쇼’ ‘MTV FRESH OUT’에 출연한 것은 이번이 처음이다. ‘투데이 쇼’는 1년 안에 3개 앨범 연속 ‘빌보드 200’ 1위, 새 앨범 선주문 400만 장 돌파 등 방탄소년단이 세운 여러 신기록을 언급하며 이들을 “전 세계 음악 시장을 점령한 밴드”라고 소개했다. ‘MTV FRESH OUT’은 방탄소년단을 “세계적인 현상(Global phenomenon)”이라며 “‘그래미 어워즈’에서 퍼포먼스를 펼친 최초의 한국 가수”라고 소개했다.방탄소년단은 이 방송에서 새 앨범, 팬클럽 아미, 새로운 투어에 대한 이야기하며 현장을 찾은 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 방탄소년단은 자신들이 ‘글로벌 센세이션(Global sensation)’이 될 수 있었던 이유에 대한 질문에 “여러 이유가 있겠지만 가장 중요한 것은 음악이 언어와 국경의 장벽을 뛰어넘기 때문이다”라고 답했다. 그러면서 “아미 분들에게 좋은 영향을 받았기 때문에 여러분에게도 좋은 에너지를 돌려드리고 싶다”며 “방탄소년단은 아미 없이 완성될 수 없다”고 팬사랑을 드러냈다.방탄소년단은 22일 한국 가수로서 3억 뷰 돌파 뮤직비디오를 최다 보유한 가수가 되기도 했다. 방탄소년단이 2017년 2월 공개한 ‘봄날’의 뮤직비디오는 이날 오전 11시 58분께 유튜브 조회 수 3억 건을 넘겼다. 이로써 방탄소년단은 3억 뷰 뮤직비디오를 12편 보유하게 됐다. 앞서 9억 뷰를 기록한 ‘DNA’, 7억 뷰의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, 6억 뷰를 기록한 ‘불타오르네 (FIRE)’ ‘FAKE LOVE’ ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘IDOL’, 5억 뷰의 ‘쩔어’ ‘피 땀 눈물’, 4억 뷰의 ‘Save ME’, 3억 뷰의 ‘Not Today’ ‘상남자’에 이어 ‘봄날’은 12번째로 3억 뷰를 돌파했다.방탄소년단은 오는 24일(현지시간) 미국 NBC 채널에서 방송되는 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)’에 출연해 전 세계 최초로 타이틀곡 ‘ON’의 무대를 공개한다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>