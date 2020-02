그룹 몬스타엑스. / 제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 몬스타엑스가 미국 타임(TIME)이 선정한 금주의 베스트곡에 이름을 올렸다. 최근 미국에서 발표한 정규음반 '올 어바웃 러브(ALL ABOUT LUV)'의 타이틀곡 '유 캔트 홀드 마이 하트(YOU CAN'T HOLD MY HEART)'를 통해서다.타임(TIME)은 "빌리 아일리시부터 몬스타엑스까지, 금주의 베스트 곡 5 (The 5 Best Songs of the Week, from Billie Eilish to Monsta X)"라는 제목의 기사를 올렸다.기사에 따르면 몬스타엑스는 지난 14일(미국 현지 시각) 발표한 'ALL ABOUT LUV'의 타이틀 트랙 'YOU CAN'T HOLD MY HEART'로 빌리 아일리시의 '노 타임 투 다이(No Time to Die)', 조르디의 '이즈 잇 러브?(Is It Love?)', 마리나 힐의 '워즈 잇 낫(Was It Not)', 그라임스의 '딜리트 포에버(Delete Forever)'와 더불어 타임지가 꼽은 금주의 베스트 곡 5으로 선정됐다.타임은 'K팝 슈퍼그룹 몬스타엑스의 첫 번째 영어 음반인 'ALL ABOUT LUV'는 새롭고 기발하다"고 호평하며 "이들은 한국과 일본에서 음반을 발표했으며 아시아 전역에서 큰 성과를 이뤘다. 최근 미국에도 시선을 돌렸다"고 설명했다.그러면서 "목적을 달성하기 위해 여기 'ALL ABOUT LUV'에 관한 약간의 내용이 있다"며 "프렌치 몬타나와 호흡을 맞춘 싱글 '후 두 유 러브?(WHO DO U LOVE?)'는 파티 곡이며, '비사이드 유(BESIDE U)'로 전 세계적인 아티스트 핏불이 적절히 등장해 문화 간 교류를 강조한다"고 덧붙였다. 특히 "이모 팝 록 트랙에 기타 사운드를 더한 'YOU CAN'T HOLD MY HEART'는 페이스의 변화를 나타낸다"며 "록적인 느낌을 기반한 씁쓸하면서도 달콤한 노래다. 그리고 이것은 언어, 장르, 문화의 장벽을 녹이는 신호"라고 칭찬했다.이처럼 미국의 유명한 언론 매체 타임지에서도 뜨거운 관심을 받고 있는 몬스타엑스의 신보는 타이틀곡 'YOU CAN'T HOLD MY HEART'를 비롯해 사랑을 주제로 한 곡들로 구성, 감성적인 멜로디와 부드러운 보컬이 돋보이며 다채로운 음악적 스펙트럼을 자랑한다. 특히 글로벌 팝스타 핏불이 수록곡 'BESIDE U'에 피처링으로 참여해 화제를 모았고, 멤버 아이엠은 해당 곡에 자작 랩을 더한 스페셜 트랙 'BESIDE U (feat. Pitbull)(I.M VER)'를 발표하며 남다른 실력을 입증했다.뿐만 아니라 몬스타엑스는 미국 NBC 채널 '켈리 클락슨 쇼'에 출연하고 다양한 현지 라디오와 TV 프로그램에서 활동 중이다.