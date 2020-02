그룹 다크비./ 사진=’뮤직뱅크’ 캡처

[텐아시아=김수경 기자]보이 그룹 다크비(DKB)가 ‘힙합형 퍼포먼스돌’다운 스웨그를 뽐냈다.다크비는 14일 오후 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연했다.이날 ‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’(쏘리 마마)로 무대에 오른 다크비는 강렬한 눈빛은 물론 파워풀한 퍼포먼스로 신인답지 않은 무대 장악력을 선보였다.특히 다크비는 포인트 안무 ‘사과춤’을 비롯해 화려한 아크로바틱으로 눈길을 사로잡았다.‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’가 담긴 다크비의 데뷔 앨범 ‘Youth’(유스)는 시작을 위해 앞으로 나아가는 젊은이들의 열정 가득한 모습을 표현했다.현재 다크비는 ‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’로 활발한 활동을 이어가고 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>