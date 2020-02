‘정글의 법칙 in 폰페이’ 조현. /사진제공=SBS

[텐아시아=김지원 기자]그룹 베리굿의 조현이 SBS ‘정글의 법칙 in 폰페이’에서 수준급 다이빙 실력을 선보인다.오는 15일 방송되는 ‘정글의 법칙 in 폰페이’에서는 매회 화제몰이 중인 ‘남심저격러’ 조현의 생애 첫 다이빙 도전기가 공개된다.조현은 폰페이에서 ‘만타가오리’를 보기 위해 정글 입성 전부터 맹연습에 돌입했다. 만타가오리는 다이버들이 만나고 싶어 하는 어종 중 1위에 꼽히지만, 3대가 덕을 쌓아야 볼 수 있다고 할 정도로 만날 기회가 흔치 않은 어종이다.그런 만큼 조현은 정글 입성 전부터 열정적인 자세로 수중 연습에 임했다. 그는 생애 첫 다이빙이라곤 믿기지 않을 만큼 한 마리의 인어처럼 아름답고 멋진 다이빙 자태를 뽐냈다.노래면 노래, 춤이면 춤, 정글 생존까지 ‘베리굿’인 조현의 다이빙 현장은 오는 15일 밤 9시 ‘정글의 법칙 in 폰페이’에서 공개된다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>