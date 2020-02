그룹 세븐틴. / 제공=플레디스엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]그룹 세븐틴이 월드투어 콘서트 ‘오드 투 유(ODE TO YOU)’의 마닐라 공연을 성황리에 마쳤다.세븐틴은 지난 8일 필리핀 마닐라에서 월드투어 콘서트를 성황리에 마쳤다. 역동적인 안무와 흔들림 없는 가창력으로 다채로운 매력을 보여줬다.지난해 8월 서울에서 ‘ODE TO YOU’의 문을 열고 전 세계를 열광시키며 대세 그룹의 행보를 이어 가고 있는 세븐틴은 ‘2018 SEVENTEEN CONCERT IDEAL CUT’ 이후 오랜만에 마닐라에서 단독 공연을 개최해 현지 팬들의 환호를 이끌어냈다.이날 우레와 같은 환호 속 등장한 세븐틴은 ‘숨이 차’로 공연의 막을 올리며 현장의 열기를 끌어올렸다. 또한 세븐틴의 각 유닛 무대는 색다른 즐거움을 선사했을 뿐만 아니라 히트곡 ‘예쁘다’ ‘어쩌나’ 등으로 독보적인 청량미를 뽐낸 데 이어 ‘Happy Ending’ ‘독:Fear’ ‘HIT’ 등을 통해 흐트러짐 없는 퍼포먼스를 선사했다.세븐틴은 ‘너에게 보내는 노래’라는 의미를 담은 투어 제목 ‘ODE TO YOU’에 걸맞게 다양한 구성과 완성도 높은 퍼포먼스, 팬들과의 소통을 통해 진심을 전달하려고 애썼다.월드 투어를 성황리에 마친 세븐틴은 다양한 활동을 통해 팬들을 만날 예정이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>