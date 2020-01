그룹 방탄소년단의 지민

[텐아시아=우빈 기자]그룹 방탄소년단 멤버 지민의 ‘블랙 스완’ 무대가방탄소년단은 지난 28일(이하 현지시간) 미국 CBS 인기 심야 토크쇼 ‘더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden, 이하 ‘제임스 코든쇼’)에 출연해 신곡 ‘블랙 스완(Black Swan)’ 무대를 최초로 공개했다.방탄소년단의 ‘블랙스완’ 퍼포먼스는 맨발과 블랙 의상으로 등장해 푸른 호수를 연상시키는 무대 위를 수 놓으며 시작부터 강렬한 무대를 펼쳤다.특히 방탄소년단 지민은 무대의 압축된 상징적 표현력을 보여주었다. 한 마리의 흑조의 날개짓을 연상시키는 황홀한 표현력은 눈길을 완전히 사로잡았고, 온몸으로 비장미를 형상화하는 춤선은 팝핀과 현대 무용 전공자의 진수를 보여주며 처음부터 끝까지 눈을 뗄 수 없게 이끌었다.무대 이후 올케이팝 해외 매체는 ‘블랙스완’ 데뷔 무대 직후 가장 많이 언급되는 수준을 초월해 방탄소년단 지민이 막강한 인기 몰이를 하며, 세계팬들을 열광하게 빠뜨리고 추종하게 만드는 댄스로 큰 파장을 일으켰다고 보도했다.또한 한국 매체들의 보도를 인용하며, ‘아마도 이것이 현대 무용을 전공한 25세의 지민이 가장 빛나는 이유일 것’이라고 평가했다.지민은 미국 지상파 방송 후 미국 실시간 트렌딩을 점령했고 100만 이상의 트렌딩 양을 쏟아내며 34개국 트렌딩을 지배했다. 또 당일 유튜브 인기 동영상 1위에 오르며 인기를 입증했다.한편 방탄소년단은 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)로 오는 2월 21일 컴백한다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>