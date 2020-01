백예린 콘서트 포스터./ 사진제공=블루바이닐

[텐아시아=김수경 기자]가수 백예린의 레이블인 블루바이닐이 지난 28일 앵콜 콘서트 ‘Turn on that Blue Vinyl’ 개최 소식을 알렸다.이번 앵콜 콘서트는 오는 2월 8~9일 열리는 본 공연의 2주 뒤인 2월 22일 오후 6시에 올림픽공원 체조경기장에서 열린다.블루바이닐은 “추가 공연을 결정하게 된 가장 큰 이유는 프리미엄 티켓으로 인한 피해와 원가 양도라는 명목 하에 사기 피해 역시 다수 발생했기 때문”이라고 설명했다.또 “불법으로 부당한 이득을 취하는 ‘플미’를 근절하고, 보다 많은 분들에게 공연 관람의 기회를 제공하고자 올림픽 체조경기장에서의 추가 공연을 결정하게 됐다”며 “이번 공연만큼은 백예린과 팬분들을 위한 공연이 될 수 있도록 최대한 가까운 일정과 여유 있는 좌석으로 준비했다”고 덧붙였다.앵콜 콘서트 ‘Turn on that Blue Vinyl’은 2월 3일 저녁 8시에 멜론티켓에서 예매할 수 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>