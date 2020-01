배우 이도현./ 사진제공=에스콰이어

[텐아시아=김수경 기자]배우 이도현의 화보가 21일 공개됐다.이도현은 패션지 에스콰이어의 차세대 남자 배우 3인을 조명하는 기획 화보 ‘Man at His Best / ROOKIES’에 참여했다.화보와 함께 실린 인터뷰에는 출연작들에 대한 감상, 작년에 수상한 KBS 연기대상 연작 단막극상에 대한 생각, 새로운 작품에 임하는 자세, 가족에 대한 사랑 등 이도현의 다채로운 이야기가 담겼다.그는 지금껏 가장 애착이 가는 캐릭터로 드라마 ‘호텔 델루나’의 고청명 캐릭터를 꼽았다. 이와 함께 “아직까지도 장면들이 계속 생각나고 잊히지 않는 대사도 많다”고 말했다.이도현은 넷플릭스 시리즈 ‘스위트 홈’ 속 극단적으로 속내를 드러내지 않는 캐릭터 이은혁이 자신의 연기 세계와 일상에 어떤 영향을 끼쳤는지 말하기도 했다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr