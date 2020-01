그룹 잭스키스의 새 앨범 트랙리스트 /사진제공= YG엔터테인먼트

[텐아시아=정태건 기자]그룹 젝스키스가 오는 28일 발매하는 새 앨범의 트랙리스트를 공개했다.소속사 YG엔터테인먼트는 15일 오후 공식 블로그에 젝스키스의 첫 미니앨범 ‘ALL FOR YOU’ 트랙리스트가 담긴 포스터를 공개했다.이에 따르면 이번 앨범과 동명의 타이틀곡 ‘ALL FOR YOU’를 포함해 ‘꿈 (DREAM)’ ‘의미 없어 (MEANINGLESS)’ ‘제자리 (ROUND & ROUND)’ ‘하늘을 걸어 (WALKING IN THE SKY)’ 등 총 5곡이 담겨 젝스키스 특유의 따뜻한 색채와 대중적 공감대를 자극하는 신곡들이 기대된다. R&B부터 댄스, 마이애미 베이스까지 다양한 장르를 통해 각 멤버들의 보컬적 매력도 새롭게 확인할 수 있을 예정이다.젝스키스는 이번 앨범을 통해 4인조 개편 후 첫 활동에 나선다. 새로운 시작을 알리는 앨범인 만큼 멤버들은 어느 때보다 더욱 의기투합해 녹음 작업에 공을 들였다.트랙리스트 포스터 속 멤버들은 빛과 구름이 섞여 있는 하늘을 배경으로 어깨동무를 한 채 은은한 미소를 지어 기대감을 높였다.새 앨범 발매 이후 젝스키스는 오는 3월 6일부터 8일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트 ‘SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]’를 개최한다. 약 1년 5개월 만의 콘서트로 그 동안 젝스키스를 기다려 왔던 팬들에게 소중한 선물이 될 전망이다.콘서트 타이틀인 ‘ACCESS’는 젝스키스의 또 다른 매력에 접근하는 ‘문’이라는 뜻과 함께 젝스키스와 팬클럽 옐로우키스를 하나로 ‘연결’한다는 의미를 지닌다.이번 콘서트는 오는 29일 인터파크에서 팬클럽 선예매가 시작된다. 이어 1차 일반 티켓 예매는 내달 4일 옥션 티켓에서, 2차는 2월 10일 옥션 티켓과 인터파크 티켓을 통해 마련된다.정태건 기자 biggun@tenasia.co.kr