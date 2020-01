그룹 세븐틴./ 사진제공=플레디스

[텐아시아=김수경 기자]그룹 세븐틴이 ‘골든디스크어워즈’에서 4년 연속 음반 부문 본상을 수상하는 기염을 토했다.세븐틴은 지난 5일 오후 열린 ‘제34회 골든디스크어워즈 with 틱톡’ 음반 부문에 참석했다.올해로 5회 연속 골든디스크 시상식 참석인 세븐틴은 참석 첫해인 2016년 신인상 트로피를 거머쥐었다. 이듬해인 2017년부터 올해 2020년까지 4년 연속 본상 수상을 이어가고 있다.세븐틴은 “‘데뷔 때부터 정말 많은 사랑을 꾸준히 받고 있구나’ 그 사랑에 다시 한번 감사함을 느끼게 되는 거 같습니다”라고 전했다. 또한 “올 한 해도 정말 더 열심히 멋진 곡과 퍼포먼스 준비해서 활동할 테니까 기대 많이 해주세요”라고 덧붙였다.세븐틴은 오는 10일 NEW JERSEY(뉴왁) 공연을 시작으로 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR ‘ODE TO YOU’’ 북미 공연을 펼칠 예정이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr