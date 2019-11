그룹 방탄소년단./사진제공=빅히트 엔터테인먼트

[텐아시아=태유나 기자]그룹 방탄소년단(BTS)이 ‘Make It Right’(메이크 잇 라잇) 어쿠스틱 리믹스 버전으로 전 세계 20개 국가 및 지역에서 1위를 차지했다.지난 8일 공개된 방탄소년단의 ‘메이크 잇 라잇(feat. Lauv)’ 어쿠스틱 리믹스 버전은 9일 오전 8시 기준 핀란드, 스웨덴, 사우디아라비아, 싱가포르 등 전 세계 20개 국가 및 지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위를 기록했다. 어쿠스틱 버전으로 편곡한 ‘메이크 잇 라잇’은 전자 악기를 최소화하여 어쿠스틱 기타와 베이스, 건반의 합주로 곡의 멜로디를 이끈다.지난 10월 라우브와의 협업으로 탄생한 ‘메이크 잇 라잇’도 전 세계 65개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 1위, 빌보드 ‘핫 100’ 76위를 기록했다. 또한 ‘메이크 잇 라잇’ EDM 리믹스 버전도 공개 직후 전 세계 22개 국가 및 지역에서 1위에 오르며 뜨거운 관심을 받았다.방탄소년단은 지난 4월 발매한 ‘맵 오브 더 소울: 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA)의 수록곡 ‘메이크 잇 라잇’으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 95위를 차지한 바 있다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr