그룹 마마무. / 제공=RBW

[텐아시아=김하진 기자]그룹 마마무가 두 번째 정규음반 ‘리얼리티 인 블랙(reality in BLACK)’의 발매를 앞두고 곡 목록을 8일 공개했다.마마무의 이번 새 음반 ‘reality in BLACK’에는 타이틀곡 ‘힙(HIP)’을 비롯해 ‘우린 결국 다시 만날 운명이었지(Destiny)’ ‘유니버스(Universe)’ ‘열 밤(Ten Nights)’ ‘4x4ever’ ‘베터(Better)’ ‘헬로 마마(Hello Mama)’ ‘심심해(ZzZz)’ ‘리얼리티(rEALITY)’ ‘춤을 춰(High Tension)’ ‘아임 유어 팬(I’m Your Fan)’ 등 11곡이 담긴다.타이틀곡으로 정한 ‘HIP’은 마마무의 개성이 잘 묻어나는 곡으로 앞서 ‘코 묻은 티 삐져나온 팬티 떡진 머리 내가 하면 HIP’이라는 가사가 공개돼 기대를 높였다.마마무의 이번 음반에는 프로듀서 김도훈을 필두로 박우상, 이기, 서용배, 코스믹 사운드, 코스믹 걸, 황성진, 이상호, 코코두부아빠, 장진영 등 실력파 음악인들이 대거 참여해 완성도를 높였다. 여기에 멤버 화사가 타이틀곡의 작사를 거들었고, 문별 역시 수록곡 6곡의 랩 가사를 썼다. 솔라는 자작곡 ‘I’m Your Fan’으로 성장한 음악 실력을 뽐낼 예정이다. 뿐만 아니라 Mnet ‘퀸덤’의 우승곡 ‘우린 결국 다시 만날 운명이었지(Destiny)’도 1번 트랙에 실었다.마마무는 오는 14일 오후 6시 새 음반을 발표하고 본격 활동에 나선다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>