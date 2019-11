가수 이진혁의 첫 번째 솔로 앨범 ‘S.O.L’의 타이틀곡 ‘I Like That’ 퍼포먼스 버전 뮤직비디오. /사진제공=티오피미디어



[텐아시아=박창기 기자]가수 이진혁의 신곡 ‘I Like That’ 퍼포먼스 뮤직비디오가 7일 공개됐다.이진혁은 지난 6일 티오피미디어 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 솔로 앨범 ‘S.O.L’의 타이틀곡인 ‘I Like That’의 퍼포먼스 버전 뮤직비디오를 게재했다.영상 속 이진혁은 깔끔한 검은색 정장부터 붉은 기가 도는 슈트, 가죽 재킷 등 화려한 의상 변화를 보여주며 다양한 매력을 선사했다. 또한 강렬한 스포트라이트 속에서 펼쳐지는 이진혁의 퍼포먼스는 팬들의 이목을 집중시켰다.지난 4일 ‘S.O.L’을 발매하고 화려한 솔로 데뷔를 알린 이진혁은 같은 날 진행된 데뷔 쇼케이스에서 공개된 ‘I Like That’ 무대를 통해 강렬한 퍼포먼스와 중독성 넘치는 음악을 선보이며 주목받았다. 그는 솔로 앨범 발매와 동시에 여러 프로그램에서 종횡무진 활약 중이다.이진혁은 7일 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 본격적인 음악 활동에 돌입할 예정이다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>