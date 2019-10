그룹 데이식스의 원필(왼쪽부터), 도운, 영케이, 제이, 성진. / 이승현 기자 lsh87@

그룹 데이식스의 성진. / 이승현 기자 lsh87@

[텐아시아=김하진 기자]밴드 데이식스가 “우리의 목표는 변함없이 노래를 통해서 누군가에게 조금이나마 보탬이 되는 것”이라고 말했다. 22일 오후 4시 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 세 번째 정규 음반 ‘더 북 오브 어스 : 엔트로피(The Book Of Us : Entropy)’의 쇼케이스에서다.영케이는 “우선 세 번째 정규 음반을 낼 수 있어서 무척 영광이다. 이번 음반은 전작인 ‘더 북 오브 어스 : 그래비티(The Book of Us : Gravity)’가 중력이라는 뜻을 앞세워, 관계의 시작과 서로의 끌림, 시작하는 단계라면 이번에는 그 후의 이야기”라고 소개했다. 이어 “사람과 사람이 맞닿으면서 변해가는 과정을 담고 싶었다. 따뜻한 변화도 있지만 냉랭한 변화도 있을 것 같아서 1번부터 6번 트랙은 따뜻한 느낌이고 7번부터 11번 트랙은 차가운 면을 담았다”고 설명했다.이날 오후 6시 공개되는 데이식스의 새 음반에는 타이틀곡 ‘스위트 카오스(Sweet Chaos)’를 비롯해 ‘딥 인 러브(Deep in love)’ ‘지금쯤’ ‘레스큐 미(Rescue Me)’ ‘365247’ ‘낫 파인(Not Fine)’ ‘낫 마인(Not Mine)’ ‘마치 흘러가는 바람처럼’ ‘이머전시(EMERGENCY)’ ‘막말’ ‘야야야’ 등 11곡이 담긴다.타이틀곡으로 정한 ‘스위트 카오스’는 스윙 장르로, 강렬한 분위기의 곡이다. 가사에는 달콤한 사랑 때문에 삶이 흐트러져 혼란스러운 감정을 녹였다.이번 음반의 목표를 묻자 성진은 “앞선 음반부터 좋은 흐름을 가져가고 있는데, 우리의 목표는 언제나 똑같다. 모든 멤버들이 욕심이 크다. 순위나 성적보다 우리의 노래를 통해 누군가에게 조금이나마 보탬이 될 수 있으면 그것만으로도 목표를 이룬 것”이라고 강조했다.데이식스는 이번 음반을 통해 처음 도전하는 음악 장르와 비트, 연주 등 다양한 시도를 했다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr