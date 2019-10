가수 영재. / 제공=디모스트엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]가수 영재가 발매를 앞둔 두 번째 미니음반 ‘온앤온(O,on)’의 예고 영상을 15일 공개했다.영상에는 거울을 향해 걸어가는 영재의 모습과 거울 속 아련한 눈빛의 한 여성이 등장한다. 이후 붉은 장미가 타오른다. 짧지만 신비하고 몽환적인 분위기로 팬들의 시선을 사로잡았다.‘넌 나의 꿈 속에 살고 있어(You live in my dream nation)’ ‘나만이 너를 볼 수 있어(I can only see you)’ ‘우리 영원히 함께 할 수 있을까?(Can we make it last FOREVER)?’라는 문구가 궁금증을 더했다.영재는 오는 22일 새 음반을 발표하고 활발한 활동을 펼칠 예정이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr