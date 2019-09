tvN 토일드라마 ‘호텔 델루나’ OST 커버 이미지 / 사진제공=냠냠엔터테인먼트

[텐아시아=김지원 기자]거미의 ‘기억해줘요 내 모든 날과 그때를(호텔 델루나 OST Part.7)’이 8월 월간 가온차트에서 4관왕을 차지했다. X1 (엑스원)의 ‘비상 : QUANTUM LEAP’은 앨범차트 1위에 올랐다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회에 따르면 거미의 ‘기억해줘요 내 모든 날과 그때를’이 8월 월간 디지털차트, 다운로드차트, 스트리밍차트, BGM차트에서 1위를 차지해 4관왕의 영예를 안았다. 지난 8월 27일에 발매된 X1 (엑스원)의 ‘비상 : QUANTUM LEAP’ 데뷔앨범이 40만5102장의 기록으로 월간 앨범차트 1위에 올랐다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0에서 ‘방탄소년단’은 7월에 이어 8월 월간차트에서도 1위를 차지했고 ITZY(있지)는 2위에 랭크됐다. V LIVE의 방탄소년단과 ITZY (있지) 채널에서 지난 한 달간 가장 조회 수가 높았던 콘텐츠는 각각 ‘BTS Live : 오랜만이에요’, ‘ITZY(있지) “”ICY”” Dance Practice’ 콘텐츠였다. 마이셀럽스의 인공지능 빅데이터 분석에서는 방탄소년단의 매력키워드를 ‘팬덤이두터운’ ’센스가좋은’ 등으로 꼽았다. ITZY (있지)의 매력키워드는 ‘춤을잘추는’ ’퍼포먼스가쩌는’ ’매력있는’ 등이었다.36주차(2019년 9월 1일~7일) 가온차트는 폴킴의 ‘안녕(호텔 델루나 OST Part.10)’이 디지털차트(2주 연속), 스트리밍차트(3주 연속)에서 1위 해 2주 연속 2관왕의 영예를 안았다. 휘인의 ‘헤어지자 (Prod. 정키)’는 다운로드차트 1위로 진입했다. X1 (엑스원)의 ‘비상 : QUANTUM LEAP’은 2주 연속 앨범차트 1위에 랭크됐다.오늘(12일) 발표될 가온인증 앨범 부문에서 백현 (BAEK HYUN) ‘City Lights – The 1st Mini Album’, 강다니엘 ‘color on me’이 더블 플래티넘(Double Platinum)인증을, 세훈&찬열 ‘What a life – The 1st Mini Album’, NCT DREAM ‘We Boom – The 3rd Mini Album’은 플래티넘(Platinum) 인증을 받게 된다. 다운로드 부문에서는 벤 (Ben) ‘열애중’, TWICE ‘Dance The Night Away’, 아이유 (IU) ‘삐삐’가 플래티넘(Platinum) 인증을 받는다. 스트리밍 부문은 하은 (라코스테남) ‘신용재’, 케이시 (Kassy) ‘그때가 좋았어’, 청하 ‘벌써 12시’, 그리고 Anne-Marie의 ‘2002’가 해외음원 최초로 플래티넘(Platinum) 인증을 받게 된다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr