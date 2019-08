새 웹 에능 ‘떴다 보이즈 in NY’ 방송화면. /사진제공=크래커엔터테인먼트

[텐아시아=박창기 기자]그룹 더보이즈가 웹 예능 ‘떴다! 더보이즈 in NY’의 첫 번째 에피소드를 공개했다.지난 31일 공개된 ‘떴다! 더보이즈 in NY’에는 뉴욕에서 팀을 나눠 의리 챌린지에 나선 더보이즈 멤버들의 모습이 담겼다.뉴욕에 있는 ‘덥즈 하우스’에서 아침을 맞이한 더보이즈는 2인 6조로 팀을 구성해 놀이공원 자유이용권을 건 ‘의리 챌린지’ 미션을 수행했다. 아트, 패션, 마블 등 각자 다른 취미로 팀을 나눈 멤버들은 한정된 예산을 유지하기 위해 ‘절약’과 ‘탕진’을 오가는 ‘눈치게임’을 펼쳐 긴장감을 선사했다.이 중 ‘마블 덕후’ 팀 현재와 선우가 먼저 통 큰 ‘탕진’을 선택했다. 투어에 앞서 뉴욕 3대 스테이크 맛집을 찾은 두 사람은 거침없는 주문과 먹방으로 웃음을 터뜨렸다. 이어 이들은 아이언맨의 심장을 연상시키는 ‘베슬 빌딩’을 비롯해 밀랍인형 박물관 ‘마담 투소’를 돌며 ‘어벤저스’ 히어로들을 만나 자신의 욕구를 충족했다.‘아트 덕후’ 팀 큐와 케빈은 스트릿 아티스트 ‘뱅크시’의 거리 벽화를 보기 위해 뉴욕 지하철 체험에 도전했다. 두 사람은 목적지를 찾아가던 중 계속해서 길을 잃어 안타까움을 자아냈다. 이 밖에도 숙소에서 펼쳐진 더보이즈의 선크림 추천기부터 유명한 아트명소 ‘컬러 팩토리’를 찾은 멤버 뉴와 영훈 등의 일상이 공개돼 시선을 사로잡았다.‘떴다! 더보이즈 in NY’은 매주 수요일 오후 7시 원더케이 공식 채널에서 볼 수 있다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr