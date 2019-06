‘위둥이.ZIP #2 경허니의 렌즈 끼기’ 영상 캡처.

[텐아시아=김수경 기자]그룹 위인더존(WE IN THE ZONE) 경헌의 매력을 담은 영상이 지난 13일 공개됐다.이날 위인더존 공식 SNS 채널을 통해 ‘위둥이.ZIP #2 경허니의 렌즈 끼기’ 영상이 공개됐다.영상 속 경헌은 거울 앞에 앉아 열심히 렌즈를 끼고 있다. 정직하고 진지하게 렌즈를 끼는 모습과 대비를 이루는 경헌의 천진난만한 눈망울이 매력 포인트다.위인더존의 소속사 춘엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 멤버들의 숨겨진 매력을 담은 콘텐츠 ‘위둥이.ZIP’을 공개하고 있다.경헌, 이슨, 주안, 민, 시현으로 구성된 위인더존은 지난 5월 27일 첫 미니 앨범 ‘WE IN THE ZONE’으로 데뷔했다. 타이틀곡 ‘내 목소리가 너에게 닿게’로 활발한 활동을 펼치고 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr