[시사일본어학원] 착 붙는 일본어 회화 : 전출신고

[구건서의 은퇴사용설명서] 나쁜 짓 빼고 무엇이든 배우자…'신 삼강령팔조목'

동양 고전의 하나인 “대학(大學)” 경문에 있는 ‘명명덕(明明德) ·친민(親民) 또는 신민(新民) ·지어지선(止於至善)’의 셋을 삼(3)강령이라 하고, ‘격물(格物)•치지(致知)•성의(誠意)•정심(正心)•수신(修身)•제가(齊家)•치국(治國)•평천하(平天下)’를 팔(8)조목이라고 한다.삼강령은 “마음을 다하여 더 밝고 가치 있는 능력을 계발하고(명덕), 주변 사람들을 새롭게 변화시키며(친민 또는 신민), 이 세상을 지극히 선한 곳으로 만드는 데 있다(지어지선)” 는 뜻이다. 팔조목은 삼강령의 구체적인 실천 방안으로 ‘수기치인(修己治人)’의 동양 사상을 표현한 것이다. 즉 자기 자신을 먼저 갈고닦아(수신) 다른 사람과 세상을 아름답게 만든다(평천하)는 뜻으로 해석된다. 즉 사물을 규명(격물)한 뒤에야 앎에 이르고(치지), 앎에 이른 뒤에야 뜻이 진실하게 되고(성의), 뜻이 진실하게 된 뒤에야 마음이 바르게 되고(정심), 마음이 바르게 된 뒤에야 몸이 닦아지고(수신), 몸이 닦아진 뒤에야 집안이 가지런해지고(제가), 집안이 가지런해진 뒤에야 나라가 다스려지고(치국), 나라가 다스려진 뒤에야 천하가 태평하게 된다(평천하).이제 누구나 재수 없으면(?) 100살까지 산다는 ‘100세인’의 시대에 접어들었다. 노화 전문가인 박상철교수가 ‘건강장수를 위한 삼강령, 팔조목’으로 강의한 것에 약간의 살을 붙여서 정리해본다. 삼강령은 ‘하자(Do it, 行止), 주자(Give it, 與止), 배우자(Prepare it, 習止)’의 3가지 원칙이며, 팔조목은 ‘몸을 움직이자, 마음을 쏟자, 변화에 적응하자, 규칙적으로 살자, 절제하자, 나이 탓하지 말자,