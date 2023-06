[시사일본어학원] 착 붙는 일본어 회화 : 적당히 노력해선 못 들어가

[구건서의 은퇴사용설명서] Shut Up?…아름답게 나이 드는 '7-up 원칙'

아름답게 나이 들어가는 사람들이 지켜야 하는 ‘7-up 원칙’이 시중에서 회자되고 있다. 물론 유튜브에도 여러 가지 노후에 지켜야 할 지침이라는 제목으로 다양하게 소개되고 있는데 누구나 한 번쯤은 스스로를 돌아보게 하는 내용이다. cheer up, clean up, dress up, give up, pay up, show up, shut up의 7가지이며 어떤 경우에는 move up, learning up, romance up의 3가지를 포함해서 10가지 원칙이 되기도 한다. 아름답게 늙어가는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 그럼에도 7-up 원칙만 잘 지킨다면 스스로 마음이 편안함을 느낄 것이다. 필자가 만든 7-up을 소개한다.1. Cheer Up(스스로를 격려하라).나이가 들어간다는 것은 일, 돈, 관계, 건강 등 많은 면에서 점점 멀어진다는 것을 뜻한다. 따라서 자연스럽게 자존감이 낮아지고 매사를 소극적으로 바라보게 된다. 그럴수록 자신을 따뜻하게 감싸주고 격려해야 한다. 체력도 점점 줄어들고 기억력도 점점 떨어지는 것은 사실이지만, 아직도 잘 버티고 있지 않은가. 일이 잘 풀리지 않더라도 더 잘 하라고 응원하고, 몸이 좀 말을 듣지 않아도 그럴 수도 있다고 웃어넘기면 된다. 다른 사람에게 상처받지 말고, 토닥토닥 나를 안아주자.2. Clean Up(몸과 마음을 깨끗하게 하라)몸과 마음을 깨끗하게 하는 것과 동시에 정리 정돈도 잘해야 한다. 일상의 욕심을 버리고 몸과 마음, 그리고 주변 환경을 깨끗하게 만들어야 한다. 안 보는 책도 버리고, 안 쓰는 물건도 버리고, 안 입는 옷도 이웃에 나누어주든 해야 한다. 매일 목욕이나 샤워를 해서 냄새가 나지 않도록 정갈하게 살아가야 한다. 마음속에 있는 불편한 원망도 내려놓고, 스스로 수양을 통해서 깨끗한 마음을 가져야 한다.3. Dress Up(옷