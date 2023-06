[홍석기 칼럼] 책과 신문의 가치

“결혼이 끝나는 날, 파티를 하는 곳, 마우리타니아(Mauritania). 이혼은 일상적인 일이다. 부부가 헤어지면 여성은 축제를 한다. 많은 사람들이 5~10회정도 이혼을 하는데, 많게는 20번까지 이혼을 한다. 국민의 100%가 무슬림인 이곳에서 이혼은 흔한 일이다. (Where the end of a marriage is a reason to party. In Mauritania, Divorce is common. When couples do, the women celebrate. In this almost 100 percent Muslim country, divorce is frequent: Many people have been through five to 10 marriages, and some as many as 20. New York Times June 5, 2023)”“유럽에서의 새로운 성공 이야기는 고도의 기술이 아니라 고급 진 사치에서 이루어진다. (Europe’s new success stories are built on high luxury, not high tech. Financial Times 5 June 2023)” 외신을 읽다 보면 가끔 뜻밖의 기사와 흥미로운 칼럼을 발견할 때가 있습니다. 여러 신문을 사서 읽는데, 1천원~4천원짜리 신문의 그 가치가 5~6만원일 때가 있습니다. 중고서점을 들렀다가 눈에 띈 책, '프랑스 교육처럼(이지현 著)'을 샀는데, 교육과 강의에 대한 아이디어를 120만원어치나 얻었습니다.힘들고 어려울 때, 고통과 괴로움이 밀려 들 때, 외롭고 슬플 때, 청력을 잃어 가면서 작곡을 한 베토벤을 생각하면서 위로를 받으며 '운명'을 듣게 됩니다. 자신이 죽으면 베토벤 무덤 곁에 묻어 달라고 했던 슈베르트가 진짜로 베토벤 무덤 곁에 묻혀 있다는 걸 보면서 인간의 우정과 인연을 생각하면서 슈베르트의 '미완성교향곡'을 듣습니다.61년 동안 쓴 괴테의 '파우스트'를 읽으며, 많은 책을 쓰는 것보다 깊이 있고 의미 있는 책 한 권을 쓰는 게 얼마나 어려운지 깨닫게 되고, 25년 동안 쓴 박경리 작가의 '토