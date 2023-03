[한시공방(漢詩工房)] 힘, 박시교

한경닷컴 더 라이프이스트

[ 원시 ]

힘

박시교

꽃 같은 시절이야 누구나 가진 추억

그러나 내게는 상처도 보석이다

살면서 부대끼고 베인 아픈 흉터 몇 개

밑줄 쳐 새겨 둔 듯한 어제의 그 흔적들이

어쩌면 오늘을 사는 힘인지도 모른다

몇 군데 옹이를 박은 소나무의 푸름처럼

[ 태헌의 한역 ]

力 ( 력 )

花樣年華好追憶 ( 화양연화호추억 )

於我傷處亦寶石 ( 어아상처역보석 )

生來受苦傷痕歷歷 ( 생래수고상흔역력 )

刻如橫線昨日跡 ( 각여횡선작일적 )

或於今日爲動力 ( 혹어금일위동력 )

恰如松樹帶瘤長碧 ( 흡여송수대류장벽 )

[ 주석 ]

力 ( 력 ) : 힘 .

花樣年華 ( 화양연화 ) : 꽃과 같은 시절이라는 뜻으로 인생에서 가장 아름다운 순간을 이르는 말이다 . ‘ 花樣 ’ 은 꽃무늬 , 곧 꽃과 같이 예쁜 모습이라는 뜻이고 , ‘ 年華 ’ 는 세월 , 곧 시절이라는 의미이다 . / 好追憶 ( 호추억 ) : 좋은 추억 , 곧 아름다운 추억이라는 뜻으로 역자가 사용한 말이다 .

於我 ( 어아 ) : 나에게는 . / 傷處 ( 상처 ) : 상처 . / 亦 ( 역 ) : 또한 , 역시 . / 寶石 ( 보석 ) : 보석 .

生來受苦 ( 생래수고 ) : 살아오며 고난을 받다 . 원시의 “ 살면서 부대끼고 베인 ” 을 다소 간략하게 표현한 말이다 . / 傷痕 ( 상흔 ) : 상흔 , 아픈 흉터 . / 歷歷 ( 역력 ) : 또렷하다 . 원시의 “ 몇 개 ” 를 아래 행의 “ 새겨 둔 듯한 ” 을 고려하여 다소 과감하게 서술형으로 고쳐본 표현이다 .

刻如 ( 각여 ) : 새겨진 것이 ~ 과 같다 . 원시의 “ 새겨 둔 듯한 ” 을 약간 달리 표현한 말이다 . / 橫線 ( 횡선 ) : 가로로 그은 줄 , 언더라인 . 역자가 밑줄이라는 의미로 사용한 말이다 . / 昨日跡 ( 작일적 ) : 어제의 자취 , 어제의 흔적 .

或 ( 혹 ) : 어쩌면 , 아마도 . / 於今日 ( 어금일 ) : 오늘에 있어 , 오늘에 . 원시의 “ 오늘을 사는 ” 을 간략하게 표현한 말이다 . / 爲動力 ( 위동력 ) : 동력이 되다 .

恰如 ( 흡여 ) : 마치 ~ 처럼 , 마치 ~ 와 같다 . / 松樹 ( 송수 ) : 소나무 . / 帶瘤 ( 대류 ) : 혹을 달다 . ‘ 瘤 ’ 를 옹이의 뜻으로 사용하였다 . / 長碧 ( 장벽 ) : 길이 푸르다 , 언제나 푸르다 .

[ 한역의 직역 ]

힘

꽃 같은 시절이야 좋은 추억

내게는 상처 또한 보석이다

살아오며 고난 받아 아픈 흉터 또렷

밑줄처럼 새겨진 어제의 흔적들이

어쩌면 오늘에 동력이 될지 모른다

흡사 소나무가 옹이 달고 길이 푸른 것처럼

[ 한역 노트 ]

“ 누구나 웃으면서 세상을 살면서도 / 말 못할 사연 숨기고 살아도 / 나 역시 그런저런 슬픔을 간직하고 / 당신 앞에 멍하니 서있네 ” - 한때 널리 유행하였던 대중가요인 < 남자라는 이유로 > 의 노랫말 일부이다 . 개인적으로 “ 멍하니 ” 라는 말이 다소 아쉽게 여겨지기는 하여도 , 오늘 소개하는 이 시에 잘 어울리는 노래임에는 틀림없을 듯하다 . “ 말 못할 사연 ” 과 “ 그런저런 슬픔 ” 이 시에서 얘기한 “ 상처 ” 와 “ 흉터 ” 같은 것이라면 , 웃으면서 세상을 사는 것은 소나무가 옹이를 달고서도 푸르름을 간직하고 있는 것에 비견될 만하다 . 소나무인들 어찌 사연과 슬픔이 없겠는가 ! 우리에게 “ 말 못할 사연 ” 과 “ 그런저런 슬픔 ” 이 있다 하여 미소를 잃어버리고 찌푸린 얼굴로 누군가를 마주한다면 , 그 세상이 바로 지옥이지 않을까 싶다 . 그런 의미에서 보자면 오늘 역자가 소개한 이 시는 , 우리더러 세상을 지옥이 아닌 천국으로 만들며 살라는 메시지를 던져주는 시로도 볼 수 있겠다 .

“ 화양연화 ”..... 꽃 같은 , 어리거나 젊은 시절이 누구에게나 있었다 . 그 시절이 비록 영화 ( 映畵 ) 와 같지는 않았다 하더라도 돌아보면 그 시절이 인생에서 가장 빛나는 시기였음은 누구나 인정할 수 있을 것이다 . 사춘기를 겪고 공부에 치여야 했던 그 눈물 많았던 질풍노도기를 지나 이제는 어른이 되었을 독자들의 기억 속에 이 시절보다 더 아름다운 시절이 또 있기도 하였을까 ?

세상에 던져진 존재인 우리가 세상을 살아가면서 피할 수 없는 것 가운데 하나가 바로 “ 상처 ” 이다 . 그리고 이 상처는 어떤 형태로든 흉터를 남긴다 . “ 살면서 부대끼고 베인 아픈 흉터 ” 가 반드시 “ 꽃 같은 시절 ” 언저리의 상처만을 의미하지는 않겠지만 , 시인이 구체적으로 말하지 않은 젊은 날의 상처는 대개 연애에서의 좌절 같은 데서 빚어졌을 공산이 크다 . 마음이 아려서 죽을 것만 같았던 그 때에 상처가 훗날 보석이 되리라는 것은 꿈에서도 알지 못했을 것이다 . 그 임시에 누군가가 상처조차 먼 훗날에는 보석이 될 거라고 들려주었대도 말이다 . 지나고 보니 그런 상처조차 보석이 되더라는 것이 어찌 공연한 말이겠는가 ! 그러므로 이 시에서의 “ 내게는 ” 은 “ 우리에게는 ” 으로 이해해도 무방하다 .

그런데 이런저런 상처를 그저 아픔으로만 생각하는 사람이 있는가 하면 , 그 상처조차 소중한 경험으로 여기는 사람도 있다 . 상처를 감추거나 부정하려고 애쓰지 않고 그 상처를 하나의 발판으로 삼을 수 있다면 , 상처는 종국에 보석이 되기에 충분할 것이다 . 되돌아가서 바꿀 수 없는 과거를 아파하며 회한 속에서 사는 것이 무슨 의미가 있겠는가 ! 상처를 하나의 추억으로 여기고 그 상처의 흔적을 추억이 남긴 선물로 여길 수 있다면 , 상처의 흔적은 미래를 향한 하나의 동기부여가 되어줄 수도 있을 것이다 . 옹이를 달고도 씩씩하게 푸른 저 소나무처럼 , 상처의 흔적을 간직하고서도 웃으면서 살 수 있다면 그것만으로도 우리의 인생은 충분히 아름다울 것이다. 어찌 화양연화만이 빛나는 것이겠는가!

“ 오늘을 사는 힘 ” 은 내일을 만들어가는 에너지가 된다 . 오늘의 내일은 다시 내일의 오늘이 되어 우리에게 다가오기 때문이다 . 이 시의 제목이자 주제가 되는 “ 힘 ” 의 근원은 어디에 있을까 ? 역자는 상처조차 보석으로 여기는 ‘ 긍정 ( 肯定 )’ 에 있을 것으로 생각한다 . 긍정을 하지 못한다면 괴로울 수밖에 없고 , 괴로움 속에서는 제대로 힘을 낼 수가 없을 것이기 때문이다 .

역자가 아는 영국 속담 가운데

“

영광은 덕의 그늘

[Glory is the shadow of virtue.]”

이라는 말이 있는데

,

역자에게는 긍정 또한 그 덕

의 하나로 간주된다

.

덕은 곧 힘이 아니겠는가

!

역자가 오늘 소개한 이 시는 기실 두 수로 구성된 시조 ( 時調 ) 이지만 , 시인이 독자들의 편의를 위하여 6 행으로 구성한 것이라고 한다 . 역자는 시인의 의도를 존중하여 한역 과정에서 시조 한 수당 한역시 3 구 ( 句 ) 가 되게 하였으며 , 시조의 각 종장 ( 終章 ) 은 다시 팔언 ( 八言 ) 으로 조정하였다 . 한역시는 매구마다 압운하여 한 편의 시처럼 보이게 하였으며 , 그 압운자는 ‘ 憶 ( 억 )’

‧

‘

石

(

석

)’

‧

‘

歷

(

력

)’

‧

‘

跡

(

적

)’

‧

‘

力

(

력

)’

‧

‘

碧

(

벽

)’

이다

.

2023. 3. 14.