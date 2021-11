한경닷컴 더 라이피스트

지난 2년간은 사람끼리 따뜻한 정을 나눌 수 있던 많은 것들이 코로나 사태로 파괴된 시간이었다. 인류의 축전 올림픽과 설레는 크리스마스 축제도 예외는 아니다. 최근 차츰 일상을 되찾을 기대를 하면서도 왠지 크리스마스의 설렘보다 핼러윈의 음산한 느낌이 드는 건 웬일일까? 영화<팀 버튼의 크리스마스 악몽(Tim Burton's the nightmare before Christmas), 1993>에서 자신의 방식대로 크리스마스를 주도하려던 공포의 핼러윈 마을 지도자는 결국 사람들에게 기쁨보다 좌절을 선물하고 만다. 사람들에게 자신들만의 방식으로 행복을 강요하는 우리 시대의 권력자들과 닮아 있다. 크리스마스의 설렘 같은 따뜻하고 즐거운 행복감을 전달해 주는 지도자는 없는 것인가?핼러윈 마을의 지도자 잭 스켈링톤은 괴상한 방법으로 매년 사람들을 놀라게 할 이벤트를 연구하는데 항상 골몰하고 있다. 하지만 지금까지 내려오는 방법들에 싫증을 느끼고, 더는 음침하고 공포스러운 핼러윈데이가 아닌 자신의 존재 이유가 담긴 새로운 방법을 찾던 중 홀리데이 숲을 지나다가 크리스마스 마을로 가는 문을 열자 빨려 들어가게 된다. 그곳에서 다채로운 기쁨에 가득한 크리스마스를 준비하는 사람들을 발견하고 자신이 이 특별한 명절의 주인공이 되고 싶어진다. 그는 크리스마스의 주인공 산타를 납치한 후 자신이 수염과 붉은 옷을 입고 세 마리 순록이 이끄는 썰매를 타고 새로운 방식의 산타가 된다. 하지만 사람들에게 공포감과 놀래주는 데만 익숙했던 잭과 핼러윈 마을 주민들이 준비한 선물은 크리스마스 마을을 일대 공포의 분위기로 망치게 된다.홀리데이 월드의 핼러윈 마을에서는 핼러윈을 기념하여 유령, 흡혈귀, 늑대 인간, 마녀, 고블린 등 온갖 소름 끼치는 존재들이 모여 공포의 핼러윈 축제를 연다. 역대 가장 소름 끼치는 핼러윈 축제를 주관한 호박의 왕 잭 스켈링톤은 마을 주민들로부터 찬사를 받는다. 하지만 매년 반복되는 핼러윈이 지겨워진 잭은 마을을 빠져나가 공허함을 노래하며 일탈을 꿈꾼다. 그는 다른 홀리데이 마을들로 연결되는 통로에서 반짝이는 장식물에 이끌려 크리스마스 마을의 문을 열자 빨려 들어가게 되고 그곳에서 잭은 행복하고 즐거워 보이는 크리스마스 마을에 매료되면서 자신의 것으로 만들고 싶다고 생각한다.핼러윈 마을에서는 내년 행사를 지휘할 잭이 없어져 비상이 걸린다. 다음날이 되어 돌아온 잭은 마을 사람들을 소집하여 크리스마스 마을에서 가져온 여러 가지 물건을 보여주며 신나고 즐거운 크리스마스에 관해 설명하지만, 핼러윈 마을 주민들은 그냥 또 다른 핼러윈 데이라고 생각하여 자기들 방식대로 왜곡해서 이해한다. 주민들을 제대로 이해시키기 위해 고민하던 잭은 프랑켄슈타인 같은 핀클스타인 박사에게 도구들을 빌려 크리스마스가 무엇인지 알기 위해 각종 실험을 한다. 한편 잭을 짝사랑하던 누더기 인형 샐리는 잭의 크리스마스트리가 불타는 환상을 보면서 잭에게 안 좋은 미래를 봤다며 경고하지만, 잭은 무시한다. 결국 크리스마스의 의미를 찾지 못한 잭은 즐거워 보이는 크리스마스를 자신이 차지하겠다는 결심을 한다. 잭은 크리스마스를 장악하기 위해 로크, 쇼크, 배럴이라는 세 악동을 시켜 크리스마스 마을의 지도자인 <샌디 칼날 손(Sandy Claws): 산타클로스를 잘못 읽음>을 납치해온다. 마을의 모든 주민이 잭의 지휘 아래 크리스마스를 준비하고 자신들의 취향에 따라 무시무시한 장난감을 만들고 온갖 으스스 한 선물을 준비하며 즐거워한다.크리스마스를 며칠 앞두고 크리스마스 마을도 아이들을 위한 선물 준비에 한창이다. 착한 아이들의 리스트를 체크하고 선물을 준비하던 산타클로스가 납치당한 후 마을의 가장 사악한 악당 우기 부기 손에 넘어간다. 샐리는 잭을 막기 위한 마지막 수단으로 마을에 안개를 불러일으키지만, 잭은 자신의 애완견 제로의 밝은 코를 등불 삼아 떠난다. 사람들이 사는 세상에 도착한 잭이 아이들에게 괴상한 선물들을 나눠주면서 모든 집에서는 큰 소동이 벌어지고 경찰에 신고가 빗발친다. 결국, 사람들에게 가짜 산타를 주의하라는 경고가 내려지고 신나게 하늘을 날며 선물을 나눠주던 잭은 결국 군인들이 쏜 대공포에 맞아 추락한다.영화에서는 서양의 주요 명절인 밸런타인데이, 부활절, 성 패트릭의 날, 추수감사절, 핼러윈, 크리스마스 등이 각각 독립된 마을로 존재하며 이들은 서로의 존재에 대해 알지 못하며 각 마을의 주민들은 자신들의 명절을 성공적으로 지내기 위해 매년 열심히 기획하고 준비한다. 그러던 어느 날 핼러윈 마을의 잭이 우연히 크리스마스 마을을 알게 되면서 뒤죽박죽 사건이 벌어지게 된다. 공포와 두려움, 놀라움으로 얼룩진 핼러윈의 감성으로 행복, 사랑, 평화 등의 따뜻한 감정을 이해하기란 어려운 일이다. 크리스마스를 탐낸 잭조차도 크리스마스의 본질을 이해하기 어려워한다. 결국 자기식대로 핼러윈 스타일로 재해석한 크리스마스는 비틀린 특색이 묻어난다. 핼러윈 마을의 주민들은 괴기스럽고 흉측한 외모에 난폭하고 잔인한 것을 좋아하지만 이는 딱히 의도적으로 못되게 구는 것이 아니라 그들의 본성이 그러한 것뿐이다. 그렇기에 이들의 시각에서 정성스럽게 크리스마스를 준비하는 모습은 매우 코믹하고 독창적으로 느껴지기까지 하다.샐리는 잡혀 온 산타클로스를 우기 부기에게서 구출하기 위해 노력하지만, 자신도 잡혀 용광로에서 분해될 운명에 처한다. 한편 크리스마스 마을에서 대공포에 맞아 어느 무덤가에 추락한 잭은 일이 잘못된 것에 속상하고 진심을 알아주지 않는 사람들이 원망스럽지만, 특유의 긍정적 생각으로, 잊지 못할 새로운 경험을 한 것에 만족해하며 다시 핼러윈 제왕으로서의 모습을 되찾고 마을로 돌아와서 우기 부기에게 잡힌 샐리와 산타클로스를 구출한다. 산타클로스는 크리스마스를 바로잡기 위해 빛의 속도로 돌아가서 다시 즐거움과 평화로 가득한 크리스마스를 만들어 낸다. 잭이 무사히 핼러윈 마을로 귀환한 것에 주민들은 기뻐한다. 산타클로스는 핼러윈 마을에 크리스마스 선물로 하얀 눈을 내려준다. 난생처음 보는 눈과 얼음에 핼러윈 마을 주민들은 즐거워하고 잭과 샐리는 눈이 가득 쌓인 아름다운 마을의 공동묘지에서 서로에 대한 사랑을 확인한다.잭에 의해 사악한 악당 우기 부기에게서 구출된 산타는 "앞으로 다른 마을 명절을 따라 할 땐 나라면 그녀(샐리 )의 말을 먼저 듣겠어. 이 정신병원에서 유일하게 제정신인 사람은 그녀뿐이니까"라며 상대방이 원하는 행복을 잘 이해하고 있는 사람의 정직한 말에 귀 기울이라고 충고해 준다. 우리가 사는 세상에서는 우기 부기 악마처럼 몸 안에 흉측하고 욕심이 가득한 벌레로 우글대는 권력자들이 자신들이 최고의 선이라고 우기고 있다. 크리스마스가 설렘이 가득한 세상이 되기 위해서는 묵묵히 자신이 맡은 일을 다 하며 소방서나 병원 응급실에 필요한 요소수를 소리 없이 기부하고 떠나는 선량한 사람들이 악몽 대신 행복한 미래의 꿈을 꿀 수 있게 도와야 한다.<한경닷컴 The Lifeist> 서태호"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com