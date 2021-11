[영어, 문화를 만나다] 예뻐지는 영어

한경닷컴 더 라이피스트

Beautiful girls all over the world

온 세상에 아름다운 여자애들

I could be chasing but my time would be wasted

난 (그녀들을) 쫓아다닐 수 있지만 내 시간만 낭비하게 되겠지.

They got nothing on you baby

그녀들(이 세상 예쁜이들)은 너보다 나은 게 없어,

Nothing on you baby

너보다 나은 게 없다고.

They might say ‘hi’ and I might say ‘hey’

그녀들이 안녕이라고 말하면 나도 ‘그래’라고 하겠지.

But you shouldn’t worry about what they say

하지만 넌 그 애들이 말하는 것에 대해 걱정하지 않아도 돼.

Cos’ they got nothing on you baby

왜냐면 그 애들은 너보다 나은 게 없으니까.

Nothing on you baby

너보다 나은 게 없다고.

Not not not nothing on you babe

너보다 나은 건 없어.

Not not nothing on you

너보다 나은 사람은 없어.

‘세상에서 가장 아름다운 건 너야’라는 말로사랑하는 연인에게 수줍은(?) 고백을 하는 이 노래는‘B.O.B’의 [Nothing on you]입니다.사실 Beauty is in the eye of the beholder(제 눈에 안경)라는 말처럼아름다움이란 보는 사람의 생각에 달린 것이고,또 Beauty is only skin-deep(아름다움은 피상적일 뿐이다)이라는 표현처럼모든 것은 외면보다는 내면이 더 중요하다고 생각합니다.하지만 그럼에도 불구하고, 많은 사람이 더 예뻐지기 위해 많은 노력을 하는데,그중에서도 ‘성형 수술’은 plastic surgery라고 합니다.우리가 흔히 말하는 ‘비닐봉지’도 영어로는 plastic bag이라고 하니,plastic이란 단어를 절대 만만히 보시면 안 됩니다.왜냐하면 이 단어에 ‘가짜의, 겉보기만의’라는 뜻도 있어plastic speeches는 ‘성실성이 없는 연설’이라는 뜻이거든요.또 cosmetic surgery라는 단어 역시 ‘성형수술’을 뜻하는 표현입니다.cosmetic이 ‘미용의’란 뜻이거든요.그래서 ‘화장품’은 cosmetics라고 한답니다.그런데 이 단어에도 ‘겉치레의, 결점을 감추는’이라는 뜻이 있어a cosmetic solution은 ‘미봉책, 표면적 해결’이라고 해석할 수 있답니다.그리고 끝으로 다들 아시는 것처럼 pretty역시 형용사로 ‘예쁜’이라는 뜻입니다.하지만 부사로 ‘꽤’라는 뜻도 있어 이렇게 멋진 표현을 만들 수 있답니다.‘You are pretty and smart, or pretty smart(당신은 예쁘고 똑똑해요, 혹은 엄청 똑똑한 사람이죠).’이렇듯 아름다움의 기준은 사람에 따라,그리고 상황에 따라 얼마든지 달라질 수 있다고 생각합니다.‘사람이 꽃보다 아름다워’라는 노랫말처럼오늘도 자신의 자리에서 묵묵히 열심히 일하는 여러분이 가장 아름답다고 생각합니다.이 세상 누구보다 아름다운 당신.오늘도 힘내세요.<한경닷컴 The Lifeist> 배시원"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com