[영어, 문화를 만나다] 내게 빛이 되는 영어

so many nights I’d sit by my window waiting for someone to sing me his song

수없이 많은 날을 창가에서 홀로 내게 노래를 불러줄 누군가를 기다렸죠.

so many dreams I kept deep inside me alone in the dark but now you’re come along

수없이 많은 꿈을 내 안에 숨긴 채 어둠속에 홀로 있었지만, 이젠 당신이 와줬어요.

당신은 내 삶의 빛이 되어주고 살아갈 희망을 심어주었죠.

you light up my days and fill my nights with song

당신은 내 길을 비춰주고 희망의 노래로 나의 밤들을 채워주었어요.

들으면 들을수록 힘이 나는 위 영어 표현은‘Debby Boone’의 명곡 [You light up my life]의 가사입니다.살다보면 정말 어둡고 힘들 때도 있고,또 밝고 즐거운 날들도 많은 것 같습니다.그래서 오늘은 ‘빛과 어둠’에 관련된 영어 표현들에 대해알아보도록 하겠습니다.우선 다들 아시는 것처럼, 빛은 영어로 light라고 합니다.하지만 이 단어에 ‘가벼운’이란 뜻이 있는 것도 아시지요.그래서 a light cargo는 ‘가벼운 짐’,a light joke는 ‘가벼운 농담’,light beer는 ‘순한 맥주’,light bread는 ‘말랑말랑한 빵,그리고 light conducts는 ‘경솔한 행동’ 정도로 해석할 수 있답니다.그런데 지금은 잘 쓰이지 않지만,light가 ‘내리다’라는 뜻도 있답니다.그래서 light down from a horse는‘말에서 내리다’라는 표현이 된답니다.방금 말씀드렸듯이 ‘내리다’라는 뜻으로light를 요즘은 거의 쓰지 않지만,alight 단어도 ‘내리다’란 뜻이 있어,alight from a horse 역시 ‘말에서 내리다’라는 뜻이랍니다.모 외고에서 사용하는 교재에도 이 단어가 나온 적이 있으니기억해두면 괜찮을 것 같습니다.영어 시험에 잘 나오는 어휘 중에 shed light on이란 표현이 있는데,‘~을 밝히다, ~을 조명하다’의 뜻이랍니다.어두운 곳에 빛을 비추니,감추어진 진실이 드러나는 느낌에서 나온 것이겠지요.반대로 dark는 ‘어두운’이란 뜻을 가진 단어랍니다.그래서 dark cave는 ‘캄캄한 동굴’이고,dark deeds는 ‘비행(나쁜 행동)’이며,dark souls는 ‘우매한 사람들’이라고 해석할 수 있답니다.또 in the dark라는 표현은‘~에 대해 아무것도 모르는’이란 뜻을 가지고 있어,a shot in the dark는 ‘어림짐작, 막연한 추측’이란 뜻이 된답니다.whistle in the dark에도 ‘지레짐작 하다’라는 뜻이 있는데,이 표현은 ‘대담한 척하다, 허세를 부리다’의 뜻으로도 많이 사용된답니다.오랜 시간 동안 영어에 관한 많은 표현들을 함께 나누었습니다.많이 부족하지만,영어 정복을 향한 어둡고 험난한 길에정말 작은 촛불 같은 칼럼이 되길 진심으로 바라며다음 시간에는 조금 재밌고 유익한 이야기로 찾아뵙겠습니다.<한경닷컴 The Lifeist> 배시원"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com