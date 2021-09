한경닷컴 더 라이피스트

출처:네이버 영화

출처:네이버 영화

출처:네이버 영화

출처:네이버 영화

출처:네이버 영화

자연에서 태어나 자유롭게 생각하고 뜨겁게 사랑하며 살아가야 할 인간은 복잡한 사회 환경 속에서 모든 것 이 제약되면서 생활의 울타리에 갇히게 된다. 영화 <가을의 전설(Legends of th fall), 1994>에서 광활한 자연에서 아름다운 삶을 살아가던 삼 형제는 전쟁 등 사회적인 굴레에 갇히면서 비극적인 운명을 겪게 되지만 현실에 굴하지 않고 자신만의 전설적 생을 이어가게 된다. 우리를 옥죄는 많은 것들을 내려놓고 자신의 크고 분명한 가슴속 이야기를 들으며 의미 있는 삶을 반추해 볼 수 있는 아름다운 계절 가을이 돌아왔다.1913년 러드로우 대령(안소니 홉킨스 분)은 정부의 인디언 억압정책에 불만을 품고 퇴역 후 몬태나로 이주해 왔으나 부인은 추운 야생의 환경에 견디지 못하고 오래전 떠나갔고 세 아들 알프레드(에이딘 퀸 분), 트리스탄(브래드 피트 분), 새뮤얼(헨리 토마스 분)과 자연 속에서 원주민 인디언들과 같이 생활하며 목장을 경영하고 있다. 어느 날 유학을 떠났던 막내 새뮤얼이 약혼자 수잔나(줄리아 오몬드 분)를 집으로 데려오며 고요했던 목장에 큰 파도가 일렁이기 시작한다. 그러던 중 1차 세계대전이 발발하면서 세 아들은 모두 참전하게 되고 그 과정에서 삶과 죽음, 사랑과 고통, 전쟁과 평화의 소용돌이 속에서 전혀 경험해 보지 않은 새로운 운명을 맞이하게 된다.@알프레드: 이성적이고 합리적인 성격으로 사업가로 성공하고 의원까지 되는 야심가지만 마음속에는 가족을 사랑하는 따뜻한 마음이 있는 책임감 있는 큰형이다.@트리스탄:가을에 태어났고 어릴 적부터 곰과 격투를 벌이는 등 야생마 같은 성정으로 자유롭고 방랑자적인 성격을 가지고 있어 어디에도 속박되지 않는 삶을 살아간다@새뮤얼: 착하고 순수하지만 세상의 물정을 몰라 전쟁을 누구보다도 잘 아는 아버지가 말리는데도 제일 먼저 참전을 선언하고 캐나다로 입대하려고 하자 형들은 그를 보호하기 위해 동반 입대하게 된다.전쟁에 참전한 막냇동생 새뮤얼을 보호하기 위해 두 형들은 동분서주하는 중에 큰형 알프레드는 다리를 다쳐 입원한다. 막내 새뮤얼은 형들의 보호에서 벗어나기 위해 대령과 함께 전방 수색을 나가게 되나 대령은 죽고 자신은 철조망에 걸리게 된다. 이때 적의 기관총이 발사되면서 그는 형인 트리스탄이 지켜보는 가운데 끔찍하게 죽고 만다. 트리스탄은 동생의 심장을 수통에 넣어두고 그 피로 자신의 얼굴에 바른 후 단신으로 적진에 뛰어들어 미친 듯이 사살하고 그들의 머리가죽을 벗겨 동생의 복수를 하게 된다.약혼자 새뮤얼이 전사 후 수잔나는 고향으로 돌아가려고 했지만 몬태나의 폭설로 봄까지 러드로우 대령의 집에 머물게 된다. 수잔나를 좋아했던 큰아들 알프레드는 수잔나에게 사랑을 고백하지만 얼마 후 동생의 죽음을 막지 못한 죄책감으로 방황하던 트리스탄이 돌아오게 되고 그를 위로하던 수잔나는 트리스탄과 사랑에 빠지게 되면서 큰 아들은 마음의 상처를 입고 집을 떠나 헬레나 시로 떠나 사업가로 변신하게 된다.초원에서 야생의 모든 풍파를 겪어내는 자연과도 같은 삶을 살던 트리스탄은 동생이 죽고 난 후 여전히 악몽에 시달리며 자다가도 수잔나에게 칼을 겨누기도 하고 철조망에 걸려 고통받는 소를 총으로 쏴 죽이고 술집에서 인디언이라고 술을 주지 않는 주인을 폭행하기도 하는 등 불안정한 자신을 보면서 결국 집을 떠나 세계 각지를 돌면서 방랑생활을 하게 된다. 브래드 피트가 출연한 영화 <흐르는 강물처럼(A River runs through it), 1992>에서도 형과 함께 자연 속에서 숭어잡이 플라잉 낚시를 하던 자유로운 영혼의 주인공은 자신만의 방식으로 생을 살아가다가 결국 인생을 마감하는 모습이 무척 닮아있다.트리스탄이 무작정 떠난 후 큰 아들 알프레드는 사업가로 성공하여 지역 유지가 되어 국회의원 선거에 나가기 위해 아버지에게 도움을 요청하러 온다. 평소 정부 정책에 반감을 가지고 있던 러드로우 대령은 "진정으로 사람들이 순수한 애국심에서 네 가치를 믿고 널 믿어준다고 생각하는가 자문해 봐라"라며 부정적인 입장을 내비친다. 한편 트리스탄에게서 결별의 편지 "수잔나, 우리 사랑이 끝났듯이 나도 죽은 것이오. 다른 사람과 결혼해요."를 받은 수잔나는 침통해 하다가 마침내 의원에 당선된 알프레드와 결혼하게 된다,몇 년이 흐른 후 돌아온 트리스탄은 솟값 폭락으로 전 재산을 잃고 자식들 마저도 떠난 충격으로 중풍에 걸린 아버지와 감격의 재회를 한다. 그리고 어릴 적부터 자신을 좋아하던 인디언 소녀 이자벨과 결혼하여 아들 새뮤얼을 낳고 가정을 이룬다. 하지만 트리스탄이 손댄 주류사업에 자신들의 사업구역을 침범했다며 권리를 요구하는 마피아 조직과 분쟁 과정에서 그들이 쏜 총에 이자벨이 죽게 된다. 이 사실을 알게 된 수잔나는 감옥에 있던 트리스탄을 면회하고 돌아와 이룰 수 없는 사랑에 스스로 목숨을 끊으며 긴 격정의 시간을 마무리한다. 한편 감옥을 나온 트리스탄은 인디언들과 조직을 습격하여 무차별 복수를 한 후 집을 떠나려는 순간 경찰을 대동한 마피아 조직들이 자신을 죽이러 오자 중풍에 걸린 아버지가 그들에게 선제공격을 하게 되고 위기 상황에서 큰 아들 알프레드까지 합세하여 가족을 지키게 된다. 그동안 알프레드를 경원시하던 아버지는 그를 용서하고 트리스탄은 자신이 모두 책임을 지기 위해 아들을 큰형에게 부탁하고 영원히 집을 떠나간다. 오랜 세월이 지난 후 숲속에서 한 사람이 곰과 싸우다 장렬히 죽었다는 전설이 전해져 오고 있다자연 속에 평화스럽게 살아가던 세 형제는 전쟁의 소용돌이 속에 불행한 운명을 맞이하게 되고 그들을 사랑할 수밖에 없었던 한 여인도 그들의 슬픈 운명과 맥을 같이 하며 고독한 인생을 마무리하게 된다. 하지만 결국 가족은 뜨거운 사랑과 포옹으로 다시 뭉치게 되었고 남은 남자는 가을의 전설이 되어 자신만의 지고지순한 삶을 완성하게 된다. 사람은 언젠가 죽는다는 진리 앞에서 열정적으로 일하고 뜨겁게 사랑하며 아름다운 전설로 남을 자신만의 스토리를 만들어 가길 기대해 본다.<한경닷컴 The Lifeist> 서태호"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com