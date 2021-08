[박대석칼럼] 당연한 집값 하락과 '하피스'

▲ 집값 오르는 것보다 거품이 꺼지는 것이 무서운 정부가 내린다고 하는데...

▲ 집값 하락할 확실한 요인 많다.

▲ 무차별 살포하는 재난지원금도 건전재정 훼손, 집값 하락 등 경제에 부작용을 초래할수 있다.

▲ 주택이 투자 수단이면 수익률로 가격이 평가되어야 한다.

▲ ‘하피스’를 주목해야 한다. 현재의 아파트 등 기본 구조가 바뀐다.

The new normal of work / 출처 gettyimages