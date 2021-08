[영어, 한자를 만나다] Respect와 괄목상대

한경닷컴 더 라이피스트

많은 학생이 시험에서 자주 틀리는 단어 중 하나인 respective는‘존경하는’이란 뜻이 아니라 ‘각각의’란 뜻을 가지고 있답니다.왜 respect는 ‘존경하다’라는 뜻을 가지고 있는데respective는 ‘존경하는’이란 뜻이 아닐까요?그 이유를 알기 위해서는우선 spect가 ‘보다’라는 뜻을 가진 단어라는 것을 알아야 합니다.그래서 보는 것에 관련된 단어들에서 쉽게 spect를 찾을 수 있는데‘구경 거리’나 ‘볼 만한 광경’을 spectacle이라고 하고‘구경꾼’이나 ‘관중’을 spectator라고 하는 것이지요.또 물리에서도 프리즘을 통과한 빛의 범위를 spectrum이라고 하잖아요.이런 이유로 spectrum이 ‘시각’이나 ‘관점’이란 뜻으로도 쓰인답니다.또 inspect는 안(in)을 들여다보는 것(spect)이기 때문에‘조사하다’라는 뜻이고prospect는 앞(pro)을 바라보는 것(spect)이기 때문에‘전망’ 혹은 ‘예상’이란 뜻으로 쓰이며retrospect는 retro(뒤)를 돌아보는 것(spect)이기 때문에‘회상’ 또는 ‘추억’이란 뜻이 된답니다.흔히 우리가 패션에서 ‘복고’라는 단어를 표현할 때 retro라는 단어를 쓰잖아요.같은 원리로 respect 역시 다시(re) 보다(spect)라는 어원에서 출발했습니다.그런데 왜 ‘존경하다’의 뜻을 가지게 되었을까요?우리도 학식이나 재주가 눈부실 정도로 진보한 것을‘눈을 비비고 다시 본다’라는 의미로 [괄목상대]라는 사자성어를 쓰잖아요.그래서 영어에서도 respect에 ‘존경하다’의 의미가 담겨 있는 것이랍니다.그렇다면 ‘존경하는’이란 뜻을 가진 단어는 무엇일까요?바로 respectable이랍니다.그런데 한 가지 조심해야 할 점은 respectful이라고 하면내 마음 속에 존경심이 가득 담고 있기 때문에‘공손한’ 또는 ‘정중한’이란 뜻이 된다는 것을 잊으시면 안 됩니다.그리고 respective는 보고 또 보는 것이므로 ‘각각의’란 뜻을 갖게 되는 것이지요.끝으로 look up to 역시 '위를 올려다 본다'는 의미로respect의 동의어이고반대로 look down on은 '아래로 내려다 본다'의 의미이므로despise의 동의어가 된답니다.참고로 despise 역시 de가 '아래로'의 뜻이고spise가 '보다'라는 뜻을 갖고 있기 때문에이런 뜻을 가진 단어가 된 것이라고 하네요.끝으로 Unsung Hero란 표현이 있습니다‘이름 없는(칭송받지 못한) 영웅’정도로 번역이 가능한데이번 올림픽에서 메달을 따지 못한수많은 Unsung Hero들의 땀과 노력 진심으로 존경합니다~!!!<한경닷컴 The Lifeist> 배시원"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com