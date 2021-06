[영어, 한자를 만나다] 전리품은 영어로 뭘까

한경닷컴 더 라이피스트

‘전리품’은 영어로 뭘까요?많은 학생들이 영작을 할 때 전리품이란 단어가 있으면난감한 표정을 지을 때가 있는데,그냥 trophy 정도만 써줘도 괜찮습니다.맨날 어려운 단어만 외웠지,정작 자기가 아는 단어는 못 써먹는 경우가 참 많거든요.참고로 trophy child는‘다른 사람에게 감동을 주어 부모의 명예를 드높이는 아이’를 가리키며,trophy wife는 ‘성공한 중년 남성의 훈장 같은 아내’를 가리키는데,[위기의 주부들] 제작진이 만든 새로운 미드 제목이기도 합니다.또 우리가 그냥 영어 속담의 단어로만 외웠던Too many cooks spoil the broth(사공이 많으면, 배가 산으로 간다.)Spare the rod and spoil the child(매를 아끼면, 아이를 망친다.)의 spoil이란 단어도spoils로 쓰면 ‘전리품, 노획물’이란 뜻이 됩니다.영어 단어는 쉬운데 우리말 단어가 어렵다고 느껴지는 학생들은우선 우리말 단어 공부부터 하는 것이 중요합니다.이런 이유로 spoils가 미국에서는 ‘관직의 부수입’이나 ‘이권’ 등으로 많이 쓰이고,spoil이 기본적으로 ‘망치다’의 뜻을 가지고 있기 때문에영화 결말 부분을 폭로하는 것을 spoiler라고 하지요.그래서 spoiler party가 [양당(2개의 정당) 중 한쪽 선거를 방해하는 제3당]의 뜻으로뉴스와 신문에 나오는 것이랍니다.전쟁과 관련된 단어들을 좀 더 살펴보면우리가 단순히 ‘임금’이라고만 외웠던 wage가 동사로 쓰이면‘전쟁, 투쟁 등을 하다’라는 뜻을 갖기도 합니다.그래서 wage (a) war against가 되면‘~와 전쟁을 벌이다.’라는 뜻이 되고,wage an anti-smoking campaign은‘금연 운동을 벌이다.’라고 해석할 수 있겠지요.끝으로 우리가 그저 ‘잡지’라는 뜻으로만 외웠던 magazine 역시‘탄약, 혹은 탄창’이라는 뜻으로도 잘 사용됩니다.그러니 전쟁 영화를 보거나, 총격전이 나오는 미드에서magazine이라는 단어를 들었다고 해서‘아, 저 사람들은 [잡지]가 떨어져서 저렇게 목숨을 걸고 싸우는구나’라고 생각하시면 안 됩니다.네, 우리는 생각보다 많은 단어를 알고 있습니다.현지인도 잘 쓰지 않는 단어와 표현들을 외우는 시간에우리가 안다고 착각하는 단어들이문장 속에서 또 어떤 다른 의미로 쓰이는지 궁금해 한다면,영어를 조금 더 쉽고 재밌게 공부하는 방법이 되리라 확신합니다.<한경닷컴 The Lifeist> 배시원"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com