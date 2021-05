[영어, 한자를 만나다] '움직임'과 관련된 영어 표현들

한경닷컴 더 라이피스트

Why can’t I love you in slow motion

Take my time

Take away the pressure on my mind

Really get to know you

But rewind

Wanna love you in slow motion

Why can’t I

당신을 천천히 사랑할 수 없을까요?

서두르지 않고,

마음속 부담감도 떨쳐버리고

당신을 알아가고 싶어요.

다시 되감으며

당신을 천천히 사랑하고 싶어요.

왜 그럴 수는 없는 걸까요?

사랑을 처음 시작할 때의 떨림과 긴장감을 너무도 잘 묘사한 이 노래는,Karina의 [Slow Motion]입니다.사랑뿐 아니라 인생의 모든 일에 방향이 참 중요하기 때문에,Life is a matter of direction not speed(인생은 속도가 아니라 방향이다)라는 말을 참 좋아합니다.사실 ‘속도(velocity)’는 이미 방향에 대한 정보를 담고 있는 ‘벡터(vector)’양이기 때문에,방향에 대한 정보가 없는 ‘스칼라(scalar)’양인 속력(speed)으로번역하는 것이 더 옳은 표현이라는 주장도 많습니다.하지만 솔직히 말해 문과인 제게는 어려운 이야기이기 때문에 이 부분은 여기까지만 하고,오늘은 ‘움직임(motion)’과 관련된 영어 표현들에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 위 팝송 제목에도 나오는 motion은 ‘move(움직이다)+tion(것)’이라는 어원에서 나온 ‘운동, 움직임’이란 뜻을 가진 단어입니다.그래서 the laws of motion은 ‘운동 법칙’이란 뜻이고,in slow motion은 ‘느린 동작’이란 뜻이랍니다.그런데 motion에 ‘몸짓’이란 뜻도 있어서 graceful motions는 ‘우아한 몸짓’이란 뜻이고, with a motion of one’s hand는 ‘손짓으로’라고 해석할 수 있답니다.심지어 ‘동의’라는 뜻도 있어서 an urgent motion은 ‘긴급 동의’란 뜻이고pass[adopt, carry] a motion은 ‘동의를 가결하다’, reject[defeat] a motion은‘동의를 부결하다’는 뜻이 된답니다.그런데 영화를 주로 movie나 film이라고 하지만,motion picture나 cinema란 용어도 많이 사용한답니다.cinema란 단어 역시 ‘움직이다’는 그리스어 kinema에서 나온 단어로,에디슨이 발명했다는 영사기도 kinematograph(cinematograph)라고 하거든요.그리고 물리 시간에 배우는 ‘운동 에너지’도 kinetic energy라고 한답니다.참고로 ‘위치 에너지’는 영어로 potential energy라고 하는데,보존력이 작용하는 공간 내에 있는 물체가 위치에 따라 잠재적으로 가지는 에너지라서 potential이란 단어를 쓴다고 하네요.끝으로 ‘관성의 법칙’은 영어로 the law of inertia라고 합니다.그런데 inertia란 단어가 ‘타성, 무기력(inactivity)’이란 뜻도 있기 때문에I can’t seem to throw off this feeling of inertia라고 하면,‘나는 이 무력감을 떨쳐 버릴 수가 없는 것 같다’는 뜻이 된답니다.하지만 막연히 ‘타성’이란 뜻으로 외웠던 momentum은‘기세, 여세’라는 의미를 가지고 있기 때문에I should do it all when I gain momentum이라는 표현은‘나는 탄력이 붙을 때 모든 것을 해야겠다’는 뜻이 된답니다.이 칼럼이 여러분의 inertia가 아닌 momentum이 되기를 진심으로 희망합니다.그럼 다음 주에 또 새로운 표현으로 찾아뵙겠습니다.감사합니다.<한경닷컴 The Lifeist> 배시원"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com