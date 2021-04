@< 나니아 연대기-캐스피언 왕자, 2008>:현실의 세계로 돌아온 지 1년 후(나니아의 시간은 1300년) 마법의 뿔 나팔소리를 듣고 다시 돌아간 나니아가 악의 무리로 폐허로 변해있자 텔마린국의 진정한 왕위 계승자인 캐스피언 왕자를 도와 평화를 되찾는 내용. @< 나니아 연대기: 새벽 출정호의 항해, 2010>: 실종된 텔마린의 일곱 영주들을 찾아 ‘론 아일랜드’로 가던 캐스피언 왕자 일행과 만나 새벽 출정호에 승선하여 새로운 모험 길에 오르는 내용

반복되는 따분한 일상을 벗어나 완전히 새로운 삶의 주인공으로 살고 싶을 때가 있다. 그 방법을 알려줄 영화< 나니아 연대기-사자, 마녀 그리고 옷장(The Chronicles of Nania: The Lion, The Witch and The Wardrobe), 2005>는 전쟁의 위험을 피해 시골로 내려온 네 남매가 마법의 옷장을 통해 환상의 나라로 들어가서 뜻하지 않은 엄청난 모험의 주인공이 된다. 지금 미지의 세계로 통하는 관문을 찾아 자신에게 숨겨진 용기를 꺼내어 지혜롭고 강인한 사자처럼 사악한 마녀로부터 사랑하는 사람들을 구하라!2차 세계대전 중 독일군의 공습을 피하고자 먼 시골 친척 집에 맡겨진 네 남매(피터, 수잔, 에드먼드, 루시)는 떨어져 지내게 된 부모님에 대한 그리움과 너무도 엄격한 집안의 분위기에 주눅이 들어 지루한 나날을 보내다가 저택에 있는 마법의 옷장을 통해 환상의 나라 나니아로 들어가게 된다. 나니아 대륙의 창조자 아슬란이 자리를 비운 사이 마녀의 사악한 마법에 빠져 100년 이상 영원히 겨울만 계속되는 나니아에 사는 모든 인물은 숨죽여가면서 하얀마녀(틸다 스윈튼 분)의 눈치만을 살피지만 언젠가는 악의 세력을 물리치고 자신들을 구원하고, 이 기나긴 겨울을 끝내줄 절대자를 기다린다. 바로 그때 아슬란(리암 니슨 목소리 분)이라는 사자와 우연히 나니아의 세계로 들어선 네 남매는 아슬란의 말대로 이미 예언된 존재들(아담의 두 아들과 이브의 두 딸이 하얀마녀를 물리치면 나니아에 평화가 온다)이었다. 피터와 아슬란을 따르는 많은 무리는 드디어 하얀 마녀와의 운명적 전쟁을 시작한다.유명한 < 반지의 제왕>을 집필했던 J.R.R.톨킨의 절친한 친구이기도 한 C.S.루이스의 작품으로 20세기 최고의 판타지 소설로서 유명한 작품이다. 나니아는 ‘고대의 위대한 마법’에 의해 지탱되고 있는 세상이다. 네 남매는 나니아의 통치자가 될 운명으로 그들은 위대한 제왕의 자질을 가지고 있었다. 이 세상의 누구라도 꿈을 꾸면 자신이 꿈꾸는 세상의 주인공이 될 수 있음을 강하게 시사하고 있다. 그러려면 학교와 사회에서 배운 논리와 상식을 잊어버리고 자신만의 신념과 비전의 길로 나아가야 한다. 영화에는 약속과 계약으로 이루어진 마법을 사용하는 나니아 대륙의 창조자인 사자 아슬란뿐만 아니라 말하는 비버와 동물들, 마법의 식물들 그리고 켄타우로스, 툼누스 같은 파우누스 족, 그리포, 드리아스, 네 남매에게 무기와 생명을 구하는 물약을 선물하는 산타 등 아름답고 신비한 존재들이 상상력을 자극한다.옷장을 통해 나아가면 새로운 세계가 있다는 것을 알고 있지만, 세월과 현실에 때가 묻은 디고리 교수는 벌써 그런 용기와 믿음이 사라진 지 오래다. 그래서 순수함과 믿음을 가진 네 남매가 옷장 문을 열고 새로운 세계로 나아갈 수 있었고 아슬란과 산타클로스와의 만남을 통해 엄청난 모험의 주인공이 된 것이다. 교수는 나니아를 평정하고 다시 돌아온 네 남매에게서 그들의 모험담을 듣고 싶어 한다. 나이를 먹더라도 동심을 간직하고 있다면 언제나 자신만의 마법의 문을 통해 새로운 모험의 세계로 떠날 수 있다.달콤한 터키쉬 딜라이트(Turkish delight):터키식 젤리)를 먹기 위해 형제들을 배신한 에드먼드의 죄를 아슬란이 마녀에게 잡혀가는 것으로 대신한다. 이를 본 피터와 다른 남매들은 에드먼드를 증오하다가 결국 그가 실수를 만회하기 위해 목숨을 걸고 싸우는 것을 보고 용서하면서 단합된 형제애로 마녀를 무찌르게 된다. 한편 마녀의 무리에게 볼모로 잡혀간 아슬란은 죽임을 당하지만, “반역한 자를 대신해 결백한 자가 자기 목숨을 바치면 돌 탁자 언덕은 부서지고 결백한 자는 부활한다”라는 신의 계시에 따라 아슬란은 기적처럼 부활하게 되면서 위기에 처한 전쟁에서 마녀를 무찌르고 승리를 안겨준다.아슬란은 네 자매(루시:용감한 여왕, 에드먼드: 정의로운 왕, 수잔:자애로운 여왕, 피터: 위대한 왕)에게 각각 통치할 나니아의 영토를 주고, “한번 나니아의 왕과 여왕은 영원한 나니아의 왕과 여왕이니라. 별들이 하늘에서 비가 되어 내릴 때까지 너희의 지혜는 빛날지어다”라고 은총을 내린 후 자신은 홀연히 떠나간다. 세월이 흘러 성인이 된 네 남매는 숲속에서 사냥하던 중 옷장을 발견하고 다시 현실의 세계로 걸어 들어가게 된다.< 반지의 제왕>에서 호빗족 프로도가 중간계의 멸망을 막기 위해 반지원정대와 절대 반지를 파괴하는 고난의 여행을 떠났듯이, < 나니아 연대기>에서도 신의 예언대로 하얀 마녀가 지배하는 얼어붙은 나니아에 새로운 생명의 봄을 되살리기 위해 고군분투하는 피터의 남매는 상상의 세계에만 존재하는 것이 아니라, 현재를 사는 우리도 자신만의 꿈과 모험을 위해 언제든지 현실을 박차고 나아갈 수 있다. 용기와 믿음 그리고 사랑과 용서의 마음이 가슴에 가득 숨 쉬고 있다면 말이다.