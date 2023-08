2023 올 LCK 퍼스트 팀으로 선정된 KT 롤스터 선수단(제공=LCK)

2023 LCK(리그오브레전드 챔피언스 코리아) 서머 정규 리그에서 16연승을 질주하며 1위를 차지한 KT 롤스터 선수단이 올 LCK 퍼스트 팀(ALL-LCK First Team)에 올랐다. LCK는 오늘 진행된 올 LCK 퍼스트 팀 투표 결과, KT 롤스터의 주전 5명이 선정됐다고 밝혔다. 2023 LCK 서머 어워드 수상자는 각 팀 감독과 대표 선수, 국내 및 해외 중계진, 분석 데스크 출연진, 기자단 등 약 40여 명의 투표를 통해 정해졌다.LCK는 스프링과 서머 스플릿의 정규 리그가 마무리된 시점에 관계자 투표를 통해 올 LCK 퍼스트 팀과 세컨드 팀, 서드 팀 및 정규 리그 MVP(Regular Season MVP), 플레이어 오브 더 스플릿(Player Of the Split)을 선정한다. 서머 스플릿 정규 리그 완료 이후에는 해당 연도의 '베스트 코치(Best Head Coach)'와 올해의 신인에 해당하는 '루키 오브 더 이어(Rookie of the Year)'를 발표한다.2023년 서머 스플릿 올 LCK 퍼스트 팀에는 KT 롤스터의 주전 선수 5명이 선정됐다. KT 롤스터는 이번 서머 정규 리그 2주 차부터 9주 차까지 16경기 연속 승리를 거뒀고 이 과정에서 LCK 단일 스플릿 최다 연속 세트 승리 기록인 17세트 연승과 어깨를 나란히 하는 기록을 세웠다. KT 롤스터는 팀 자체 연승 기록인 8연승을 훌쩍 뛰어 넘으면서 이번 서머 정규 리그 1위를 확정지었다.KT 롤스터의 탑 라이너 기인(김기인), 정글러 커즈(문우찬), 미드 라이너 비디디 (곽보성), 원거리 딜러 에이밍(김하람), 서포터 리헨즈(손시우)가 각 포지션에서 최고의 활약을 펼친 선수로 인정 받았다. 특히 기인은 투표인단 전원이 최고 점수를 줄 정도로 빼어난 활약을 펼쳤다는 평가를 받아 최고 점수인 200점을 받았다. 올 LCK 퍼스트 팀에 선정된 KT 롤스터 선수들 5명에게는 각각 200만 원의 상금이 주어진다. 한 팀 소속 선수들이 모두 올 LCK 퍼스트 팀에 선정된 것은 2023년 스프링에서 T1이 올 LCK 퍼스트 팀으로 뽑힌 이래 두 번째다.올 LCK 세컨드 팀으로는 젠지 e스포츠 주전 선수 5명이 선정됐다. 2022 LCK 서머와 2023 LCK 스프링에서 우승하면서 디펜딩 챔피언 자격으로 이번 서머에 나선 젠지는 개막 이후 13연승을 이어갔고 최종 성적 16승2패로 2위에 이름을 올렸다.서드 팀으로는 T1의 탑 라이너 제우스(최우제), 디플러스 기아 정글러 캐니언(김건부), 한화생명e스포츠의 미드 라이너 제카(김건우)와 원거리 딜러 바이퍼(박도현), 서포터 라이프(김정민)가 선정됐다.정규 리그 MVP로는 KT 롤스터의 주장으로 팀의 중심을 잡아준 서포터 리헨즈가 선정됐고 베스트 코치로는 KT 롤스터가 5년 만에 정규 리그 1위를 차지할 수 있도록 선수들을 지도한 강동훈 감독이 뽑혔다.선수 생활 동안 한 번만 수상할 수 있는 '루키 오브 더 이어'로는 젠지의 '막내'인 페이즈(김수환)이 만장일치로 선정됐다. 2023년 데뷔한 김수환은 올해에만 500킬을 넘게 기록하는 놀라운 킬 캐치 능력을 선보이면서 젠지를 상위권에 올려 놓았다.2023 LCK 서머 정규 리그에서 가장 많이 '플레이어 오브 더 게임(POG; Player Of the Game)'으로 선정된 선수에게 돌아가는 '플레이어 오브 더 스플릿'으로는 1,200 포인트를 기록한 디플러스 기아의 정글러 캐니언(김건부)와 한화생명e스포츠의 미드 라이너 제카(김건우)가 선정됐다. 공동 1위를 차지한 두 선수에게는 똑같이 상금 200만 원씩 주어진다.이주현 기자 2JuHyun@hankyung.com