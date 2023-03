대한패들서프 프로협회, 부산 엑스포 유치 이벤트 개최

대한패들서프 프로협회(KAPP·회장 박상현)는 4월 1일 부산 광안리 해수욕장에서 2030 부산 월드 엑스포 유치를 응원하는 'SUP 챌린지 이벤트'를 개최한다고 23일 밝혔다.해양 레저스포츠 종목인 'SUP'는 '스탠드업 패들 보드'의 약자다.KAPP는 지난해 9월 부산 광안리 해수욕장에서 국내 최초의 패들서프 국제대회 APP 월드투어 부산 SUP 오픈을 개최했다.이 대회는 올해 1월 문화체육관광부가 한국관광공사와 함께 전 세계 관광객이 한국 문화의 매력을 만끽하도록 선정한 100가지 이벤트인 'K-컬쳐 관광 이벤트 100선'에 선정됐다.부산 엑스포 유치 응원 'SUP 챌린지 이벤트'는 제2회 부산해양정화제, 추첨 이벤트 등으로 구성됐으며 28일까지 KAPP와 드림스코트 네이버 스토어 등에서 선착순으로 참가 신청할 수 있다./연합뉴스