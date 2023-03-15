◇오늘의 경기(15일)
◆15일(수)
△프로야구 시범경기= KIA-키움(고척) kt-한화(대전) LG-삼성(대구) 두산-NC(창원) SSG-롯데(부산·이상 13시)
△프로농구= 캐롯-KCC(19시·고양체육관)
△프로배구= IBK기업은행-흥국생명(화성종합체육관) OK금융그룹-삼성화재(안산상록수체육관·이상 19시)
△농구= 제60회 춘계전국남녀중고연맹전(10시30분·해남우슬체육관, 우슬동백체육관)
△씨름= 제53회 회장기전국장사대회(10시·문경체육관)
△테니스= 제53회 회장배 전국여자대회(양구테니스파크)
△볼링= MK HC컵 프로대회(12시·경기 화성마인드볼링장)
/연합뉴스
△프로야구 시범경기= KIA-키움(고척) kt-한화(대전) LG-삼성(대구) 두산-NC(창원) SSG-롯데(부산·이상 13시)
△프로농구= 캐롯-KCC(19시·고양체육관)
△프로배구= IBK기업은행-흥국생명(화성종합체육관) OK금융그룹-삼성화재(안산상록수체육관·이상 19시)
△농구= 제60회 춘계전국남녀중고연맹전(10시30분·해남우슬체육관, 우슬동백체육관)
△씨름= 제53회 회장기전국장사대회(10시·문경체육관)
△테니스= 제53회 회장배 전국여자대회(양구테니스파크)
△볼링= MK HC컵 프로대회(12시·경기 화성마인드볼링장)
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