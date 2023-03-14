◇오늘의 경기(14일)
◆14일(화)
△프로야구 시범경기= KIA-한화(대전) kt-키움(고척) LG-NC(창원) 두산-롯데(부산) SSG-삼성(대구·이상 14시)
△프로농구= 현대모비스-한국가스공사(19시·울산동천체육관)
△여자농구= 플레이오프 2차전 삼성생명-BNK(19시·용인체육관)
△프로배구= 페퍼저축은행-한국도로공사(페퍼스타디움) 현대캐피탈-KB손해보험(천안유관순체육관·이상 19시)
△농구= 제60회 춘계전국남녀중고연맹전(10시30분·해남우슬체육관, 우슬동백체육관)
△씨름= 제53회 회장기전국장사대회(10시·문경체육관)
△테니스= 제53회 회장배 전국여자대회(양구테니스파크)
△볼링= MK HC컵 프로대회(9시·경기 화성마인드볼링장)
/연합뉴스
△프로야구 시범경기= KIA-한화(대전) kt-키움(고척) LG-NC(창원) 두산-롯데(부산) SSG-삼성(대구·이상 14시)
△프로농구= 현대모비스-한국가스공사(19시·울산동천체육관)
△여자농구= 플레이오프 2차전 삼성생명-BNK(19시·용인체육관)
△프로배구= 페퍼저축은행-한국도로공사(페퍼스타디움) 현대캐피탈-KB손해보험(천안유관순체육관·이상 19시)
△농구= 제60회 춘계전국남녀중고연맹전(10시30분·해남우슬체육관, 우슬동백체육관)
△씨름= 제53회 회장기전국장사대회(10시·문경체육관)
△테니스= 제53회 회장배 전국여자대회(양구테니스파크)
△볼링= MK HC컵 프로대회(9시·경기 화성마인드볼링장)
/연합뉴스
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