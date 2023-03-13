◇오늘의 경기(13일)
◆13일(월)
△프로농구= kt-캐롯(19시·수원kt아레나)
△여자농구= 플레이오프 2차전 신한은행-우리은행(19시·인천도원체육관)
△프로야구 시범경기= KIA-한화(대전) kt-키움(고척) LG-NC(창원) 두산-롯데(부산) SSG-삼성(대구·이상 14시)
△농구= 한국대학스포츠협의회 U-리그 개막전 경희대-명지대(경희대 국제캠퍼스) 중앙대-상명대(중앙대 안성캠퍼스·이상 17시)
△씨름= 제53회 회장기전국장사대회(10시·문경체육관)
△테니스= 제53회 회장배 전국여자대회(양구테니스파크)
△볼링= MK HC컵 프로대회(9시·경기 화성마인드볼링장)
/연합뉴스
△프로농구= kt-캐롯(19시·수원kt아레나)
△여자농구= 플레이오프 2차전 신한은행-우리은행(19시·인천도원체육관)
△프로야구 시범경기= KIA-한화(대전) kt-키움(고척) LG-NC(창원) 두산-롯데(부산) SSG-삼성(대구·이상 14시)
△농구= 한국대학스포츠협의회 U-리그 개막전 경희대-명지대(경희대 국제캠퍼스) 중앙대-상명대(중앙대 안성캠퍼스·이상 17시)
△씨름= 제53회 회장기전국장사대회(10시·문경체육관)
△테니스= 제53회 회장배 전국여자대회(양구테니스파크)
△볼링= MK HC컵 프로대회(9시·경기 화성마인드볼링장)
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