[WBC] 소형준 "결과는 안 좋았지만 제 볼이 나오는 것 같아 만족"

프로야구 키움 히어로즈가 2023시즌 캐치프레이즈로 '함께 더 높게'를 선정했다고 밝혔다. 영문 슬로건인 'we go up, win the championship'도 함께 사용한다. 키움은 6일 "팬들의 응원을 원동력 삼아 함께 더 높은 곳으로 향하겠다는 약속을 담았다"며 "(슬로건은) 2023시즌 우승에 대한 열망과 의지를 더했다"고 설명했다. /연합뉴스