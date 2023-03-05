◇오늘의 경기(5일)
◆5일(일)
△프로축구= 전북-수원(전주월드컵경기장) 강원-울산(춘천송암스포츠타운·이상 14시) 광주-서울(16시30분·광주전용구장)
△프로축구2부= 김포-천안(13시30분·김포솔터축구장) 전남-경남(광양전용구장) 안양-서울E(안양종합운동장·이상 16시)
△프로배구= 대한항공-현대캐피탈(14시·인천계양체육관) 현대건설-페퍼저축은행(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 부산시설공단-SK(12시) 대구시청-경남개발공사(14시·이상 안동체육관)
△테니스= 오동도배 여수오픈(진남체육공원 테니스장)
/연합뉴스
△프로축구= 전북-수원(전주월드컵경기장) 강원-울산(춘천송암스포츠타운·이상 14시) 광주-서울(16시30분·광주전용구장)
△프로축구2부= 김포-천안(13시30분·김포솔터축구장) 전남-경남(광양전용구장) 안양-서울E(안양종합운동장·이상 16시)
△프로배구= 대한항공-현대캐피탈(14시·인천계양체육관) 현대건설-페퍼저축은행(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 부산시설공단-SK(12시) 대구시청-경남개발공사(14시·이상 안동체육관)
△테니스= 오동도배 여수오픈(진남체육공원 테니스장)
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